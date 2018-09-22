Mozilla, sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcılar için son derece kullanışlı görünen yeni tarayıcısı Firefox Reality'yi kullanıma sundu.

Mozilla, sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcılarının sesle kontrol edebilecekleri yeni tarayıcısını kullanıma sundu. Firefox Reality ismi ile kullanıma sunulan yeni tarayıcı; Viveport, Oculus ve Daydream uygulama mağazalarında ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Firefox Reality'de aynı zamanda kullanıcılar pek çok farklı 3D ortam seçeneğine sahip. 2D tarayıcı modelini geliştirmek ve aynı zamanda sanal gerçeklik için etkileyici bir tarayıcı deneyimi sunmak için uzun zamandır çalışan Mozilla, film modu ve gizli mod gibi özellikleri de bulunan yeni tarayıcısına önümüzdeki günlerde çeşitli yeniliklerinde ekleneceğini söylüyor.

Eklenmesi planlanan yeni özelliklerin başında yer imleri, 360 derece videolar ve çoklu kullanıcı hesapları için destek gibi özellikler yer alıyor. Mozilla sanal gerçeklikle uyum çalışmalarını uzun zamandır yürütüyor ve attığı bu adım sayesinde artık çok daha hızlı yol alıp bu alanda da başarısını kanıtlayacak gibi duruyor.