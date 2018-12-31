Mozilla, Yeni Sürümde Firefox'a Reklam Alıyor

Daha önce de tarayıcının çeşitli yerlerine küçük reklamlar alma konusunda yoklama yapan Firefox, Booking.com ile anlaştı.

En iyi ve en çok kullanılan olma konusunda Google Chrome ile uzunca süredir yarışan Firefox, 64 numaralı sürümde Booking.com reklamı barındıracak. Daha önce Pocket eklentisinin önerilerinde reklam sunan Firefox, şimdi de yeni sekmeye reklam alıyor.

Snippet özelliği sayesinde, yeni sekme açtığınızda küçük pencerelerden birinde Booking.com önerisi alacaksınız. Ancak bunu kapatmanın da bir yolu var.

Tarayıcınızı açtıktan sonra ayarlar sekmesine girip, 'Snippet' yazar ve yukarıdaki yeşille işaretli yerdeki tiki kaldırırsanız, Booking.com veya benzeri bir Snippet reklamı ile karşılaşmazsınız.

Daha önce Pocket ve dahili VPN özelliklerini test eden Firefox, böylece yeni bir özellik kazandırmış oldu. Reklamlar ne kadar hoşumuza gitmese de sonuçta gerekliler, bizim için iyi olan haber ise opsiyonel olarak kapatılabilmeleri.