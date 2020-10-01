Marvel, önümüzdeki dönemde Disney+’da yayınlanacak Ms. Marvel dizisinde müslüman süper kahramana hayat verecek oyuncuyu seçti. Özel güçlere sahip karaktere genç oyuncu Iman Vellani hayat verecek.

Marvel, çizgi roman serilerine dayanan Ms. Marvel dizisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir müslüman süper kahramanı için oyuncu arayışı içinde olan Marvel, Disney+’ta yayınlanacak dizinin oyuncusunu buldu. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak dizide Ms. Marvel karakterine hayat verecek oyuncu Iman Vellani olacak.

Bisha K. Ali tarafından senaristliği üstlenilen Ms. Marvel dizisi, New Jersey’de yaşayan Pakistan asıllı ABD’li bir genç olan Kamala Khan’ı konu alıyor. 2014’te bir Marvel yapımında rol alan ilk müslüman süper kahraman olarak ortaya çıkan Ms. Marvel, Marvel Studios başkanı Kevin Feige’nin açıklamalarına göre kendi dizisinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda Marvel filmlerinde de rol alacak.

Ms. Marvel nasıl bir karakter?

Kamala Khan, vücudunun bazı kısımlarını büyütüp küçültmesine izin veren polimorfik güçlere sahip genç bir kız. Captain Marvel’dan esinlenilen karakter, Avengers ekibine katılmadan önce yaşadığı bölge olan New Jersey’de insanları korumaya çalışıyordu. Marvel Sinematik Evreni’nde ekranda gösterilen ilk müslüman kahraman olan Kamala Khan, genç ve neler sunacağı belli olmayan oyuncu Iman Vellani’ye emanet edilmiş durumda.

Disney+ serisi olacak Ms. Marvel; Meera Menon, Sharmeen Obaid-Chinot ve Bad Boys for Life’ın arkasındaki ikili olan Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilecek. Özellikle Marvel Sinematik Evreni’ne duygusal olarak da önemli şeyler katacağı düşünülen karaktere ait dizinin, ne zaman çıkacağına dair henüz net bir tarih yok.

Marvel, sinematik evrenini filmlere sağlam zeminler hazırlamak için Disney+’ta yayınlanacak dizilerle genişletiyor. Bu noktada Ms. Marvel dışında She-Hulk, Hawkeye, Loki, WandaVision, Falcon and Winter Soldier gibi diziler de ilerleyen dönemde karşımıza çıkacak.