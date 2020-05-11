MSI, Intel’in 10.nesil masaüstü işlemcilerinin piyasaya sürülmesinin ardından iki yeni anakart duyurdu. MSI MEG Z490 Unify ve MSI MEG Z490I Unify olarak isimlendirilen anakartlar, tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Oyunculara yönelik donanım ve bilgisayarlar geliştiren MSI, Intel’in 10.nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmesinin ardından MSI MEG Z490 Unify ve MSI MEG Z490I Unify isimli yeni anakartlarını duyurdu.

MSI’ın yeni anakartlarını geliştirirken bu sefer tasarıma daha fazla önem verdiği göze çarpıyor. MSI’ın yeni anakart serisinde RGB LED’lerin yerine oldukça estetik siyah bir tasarıma yer vermiş olması, anakartların ilgi çekici bir görünüme kavuşmasını sağlamış.

MSI MEG Z490 Unify özellikleri

MSI’ın duyurduğu yeni anakartlarından MSI MEG Z490 Unify, 90A güç sağlayan 16 dijital güç fazı ile oluşturulmuş VRM tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Anakart, 3 adet PCle 3.0 x4 M.2 yuvasının yanında 2 adet PCle 3.0 x1 yuvası ve 3 adet x16,x8/x8 ve x8/x8/+4’le çalışacak PCle yuvası sunuyor.

MSI’ın yeni anakartının üzerinde 6 tane SATA bağlantı noktası bulunuyor. Anakart aynı zamanda 128GB’a kadar DDR4-4800’ü destekleyen 4 RAM yuvasını da kullanıcılarına sunuyor. Anakartın arka panelinde bir tane USB 3.2 G2 20 Gbps Type-C, üç tane USB 3.2 G2 10 Gbps Type-A bağlantı noktası bulunuyor.

MSI MEG Z490I Unify özellikleri

MSI MEG Z490 Unify’a göre daha küçük boyutlara sahip olan kardeşi MSI MEG Z490l Unify ise 10 katmanlı PCB’ye sahip şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor. 90A güç kademeleri ile doğrudan 8 fazlı güç dağıtımı ve işlemciye giden gücü düzenleyen bir PWN denetleyicisi de anakartın üzerinde bulunuyor.

MSI MEG Z490l Unify, iki tane PCle 3.0 x4 M.2 yuvası ve dört SATA bağlantı noktasına sahip. Anakartın arka panelinde Thunderbolt 3 ve Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Anakartın ağ iletişim içinde Realtek RTL8125BG 2.5 G Ethernet bağlantı noktası ve Wi-Fi bağlantısı için Intel AX201 Wi-Fi 6 bulunuyor.

MSI’ın yeni anakartları olan MSI MEG Z490 Unify ve MSI MEG Z490l Unify’nin henüz fiyatı ve piyasada olacağı tarih açıklanmadı. Ancak anakartların MSI’ın sitesinden duyurulması, anakartların önümüzdeki günlerde raflarda olacağını gösteriyor.