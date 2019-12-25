MSI, yaklaşmakta olan yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, CES etkinliklerinde tanıtacağı "Creator 17"nin dünyanın ilk Mini LED teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarı olacağını söylüyor.

ABD'nin Las Vegas kenti önümüzdeki ay, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) ev sahipliği yapacak. Teknoloji üreticileri, CES etkinlikleri kapsamında yeni teknolojilerini tanıtacak ve tüketicilerin 2020 yılında nelerle tanışacağını sergileyecekler. Etkinliklere katılacak olan şirketlerden bir tanesi de oyun sektörünün önemli isimlerinden MSI.

MSI, CES etkinlikleri kapsamında yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtacak. MSI'ın yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtması fazlasıyla heyecan verici bir durum olmayabilir. Çünkü şirket, bugüne dek onlarca model piyasaya sürdü ve işin açığı, MSI tarafından üretilen dizüstü bilgisayarlar peynir ekmek gibi sattı. Ancak MSI'ın yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayarı, dünyanın ilk mini LED ekran teknolojisine sahip ürünü olarak karşımıza çıkacak.

Mini LED teknolojisi nedir ve bize ne kazandıracak?

MSI'ın yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayarı, "Creator 17" olarak isimlendiriliyor. 1000 nit'ten fazla parlaklık sunacak olan bu dizüstü bilgisayar, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü içeriyor. Bu da tüketicilerin %100 renk doğruluğu deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.

Creator 17'nin sahip olduğu Mini LED teknolojisi, aslında bütün elektronik ürünlerinde kullanılabilecek bir teknoloji. Diğer tüm ekran teknolojilerinin en güçlü yanlarını alan ve bu teknolojileri birleştiren Mini LED, çok daha iyi bir performans sunmasına rağmen daha basit bir yapıya sahip. Hatta dünyanın önde gelen ekran üreticileri, yönlerini yavaş yavaş Mini LED teknolojisine çevirmiş durumdalar.

Günümüzün en yeni ekran teknolojileri olan OLED ekranlar, aslında fazlasıyla yeterli bir kapasiteye sahip. Ancak Mini LED teknolojisi, OLED ekran teknolojileriyle aynı parlaklık ve kaliteyi sunarken, ekran parlaklığının verdiği zararı ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, en azından şimdilik bu teknolojinin tüm sorunları ortadan kaldıracağını umut ediyorlar.

MSI, yaklaşmakta olan yeni dizüstü bilgisayarında benzersiz özelliklere sahip bir ekran teknolojisi kullanacak. Ancak açık konuşmak gerekirse Creator 17'nin diğer donanımsal özellikleri, o kadar da benzersiz olmayacak. Şirket, Creator 17'nin sadece son nesil CPU ve GPU kullanacağını söylüyor. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri ise piyasadaki pek çok ürüne benzer olacak. Ancak şu an için, bu dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerini bilmek mümkün değil.