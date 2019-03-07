Mermiyi Durduran MSI Oyuncu Monitörü Sorunsuz Çalışıyor

MIS’ın Optix G27C2 oyuncu monitörü, bir kurşun isabet etmesine rağmen sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.

Oyuncu ekipmanlarının reklamlarında her zaman için ürünlerin ne kadar dayanıklı olduklarından bahsedilir. Son teknoloji cihazları bozmak ya da cihazlara zarar vermek her zaman için reklamlarda iddia edilenden çok daha kolaydır. Başıboş kalan kedinin bir defa yere atması, yüzlerce liralık farenin sonu olabilir.

Bu durum, MIS Optix G27C2 için geçerli gibi gözükmüyor. Şimdiye kadar karpuza telefon koyup yüksek binalardan aşağı attığımız, telefonları kibritlerle ateşe verdiğimiz sağlamlık testlerinde bizim bile yapmadığımız bir teste maruz kalan monitör, bir mermi yedikten sonra bile sıkıntısız olarak çalışıyor.

Oyuncu ve yayıncı Eric Gan, 4 Mart sabahı evdeki gürültüye uyandı. Adam ve arkadaşı daha sonra gürültünün kaynağını buldu. Sokaktaki biri, ikilinin olduğu eve ateş açmıştı. Beş mermi adamın ve arkadaşının odasına girdi.

Neyse ki olayda kimse zarar görmedi ve çoğu mermi tavana ya da duvarlara saplandı.

."Eve az önce sokaktaki rastgele bir yabancı tarafından ateş açıldı. Msi monitör vuruldu ve mermiyi durdurdu, üstelik hala çalışıyor. Ne gün ama... @msiUSA @msitweets'e selam olsun."

Başıboş bir mermi ise Gan’ın oyuncu monitörüne saplandı. Monitör mermiyi durdurduktan sonra da sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti.

MSI da tabii ki fırsatı kaçırmadı ve adama yeni bir monitör ve diğer MSI ürünleri hediye etmek istediğini belirtti.

Polisler saldırının rastgele gerçekleştiğini, sokağın karşısındaki bir partide magandaların ateş açtığını, Gan ve oda arkadaşının hedef olmadığını belirtti.