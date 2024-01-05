MSI, önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2024'te ilk taşınabilir bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün ise Steam Deck'e rakip olacak cihazın tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Güçlü bilgisayarlarıyla tanıdığımız MSI, önümüzdeki hafta ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024’te yerini alan markalardan biri olacak. Gelen bilgiler de şirketin oldukça iddialı bir cihaz tanıtarak yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapacağını gösteriyor.

MSI, ilk taşınabilir bilgisayarını CES 2024’te tanıtacak. Şirket aslında dün paylaştığı bir videoyla bu cihazın sinyallerini vermişti. Bugün ise cihazın ismi, tasarımı ve bazı özellikleri sızdırıldı.

MSI’ın taşınabilir bilgisayarı böyle gözükecek, Claw olarak adlandırılacak

Sızıntı, MSI’ın cihazının tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüye baktığımızda şeklinden tuşların konumuna kadar ASUS ROG Ally’ı andırdığını görebiliyoruz. Analog çubuklarının olduğu kısımda RGB aydınlatma yer alması da dikkat çekiyor. Ekranın boyutuyla ilgili bir bilgi olmasa da ROG Ally’nin 7 inçlik ekranına benzer bir ekran görebiliriz.

Sızıntılar, cihazın ismini de ortaya koydu. Buna göre MSI’ın ilk taşınabilir bilgisayarı, İngilizcede “pençe” anlamına gelen “Claw” olarak adlandırılacak. Teknoloji devi, Claw ile başta Valve’ın Steam Deck’i olmak üzere ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlara rakip olmaya çalışacak.

Steam Deck’e rakip olacak CLAW, Intel’in Meteor Lake işlemcileriyle donatılacak

Sızıntılarda bazı teknik özellikler de yer aldı. Benchmark testlerine göre taşınabilir bilgisayar, Intel’in yakın zamanda duyurduğu Meteor Lake olarak da bilinen Core Ultra işlemcilerden güç alacak. Bunun bir sürpriz olduğunu söylemek mümkün çünkü Lenovo ve Asus gibi rakiplerde AMD tercihi görmüştük. Intel’in işlemcilerinin nasıl bir oyun performansı sergileyeceği büyük merak konusu.

Bunun dışında cihazda benzerleri gibi 32 GB’lık bellek göreceğimiz bilgisi de yer aldı. Ekranın kesin boyutu, çözünürlüğü, OLED kullanıp kullanılmayacağı gibi konularda henüz herhangi bir bilgi yok. Tüm detayları MSI’ın CES’teki duyurularında öğreneceğiz. Fuar, 9-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.