MSI'ın Çin'deki Üretim Tesisinde Yangın Çıktı (Video)

Reddit'te paylaşılan bir videoya göre MSI'ın Çin'deki üretim tesisi alevler içinde kalmış durumda. Korkunç olayda can kaybı olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Kısa bir süre önce Reddit’te, “söylenti” kategorisinde paylaşılan bir videoya göre dünyanın en büyük donanım üreticilerinden olan Micro-Star International ya da daha çok bilinen adıyla MSI’ın Çin’de bulunan bir üretim tesisinde yangın çıkmış durumda.

Söz konusu videonun paylaşıldığı gönderide “Çin’deki MSI genel merkezi alevler içinde” ifadelerinin kullanılması, video ile ilgili şüphe uyandırdı. Zira MSI, Tayvan merkezli bir teknoloji şirketi olduğundan genel merkezi de Tayvan’da bulunuyor.

Bununla birlikte; MSI’ın gerçekten de Çin’de bir üretim tesisi bulunuyor ve 2003 yılında açılışı gerçekleştirilen bu tesiste 2 adet fabrika, bir adet de Ar-Ge merkezi bulunuyor ve tesis, MSI için büyük önem taşıyor. Bu nedenle MSI’ın Çin’deki tesisinin gerçekten de alevler içinde kalmış olması, şirketin yakın geleceği için büyük sorunlar doğurabilir.

Henüz yangında herhangi bir kişinin yaralanıp yaralanmadığı ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca tedariği konusunda zaten sıkıntılar yaşanan RTX 3080 üretiminin söz konusu yangından etkilenip etkilenmeyeceği de bilinmiyor.

MSI’ın Çin’deki üretim tesisinin henüz nedeni bilinmeyen şekilde alevler içinde kaldığının ifade edilmesi üzerine bazı Reddit kullanıcıları, MSI CEO’sunun geçtiğimiz temmuz ayında ‘şüphe uyandıran şekilde’ 7. kattan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatarak MSI’da ‘gizemli bir şeyler’ yaşandığını ifade ettiler.

MSI'ın Çin'deki üretim tesisinden olduğu iddia edilen video