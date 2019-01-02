2019 yılından itibaren %15.9 olarak berlilenen MTV, araçlar için belirlenen matrahların da değişmesine sebep oldu.

2018'in son gününde yeniden değerlendirme oranı %23.73'ten %15.9'a indirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçlar için belirlenen matrahları da baştan sona değiştirdi. 2018 yılı için belirlenen en düşük matrah değeri, böylece 40 bin TL'den 46 bin 300 TL'ye yükselmiş oldu.

1.3 - 1.6 litre motorlu araçların 70.000 TL'lik vergisiz fiyat dilimi 81.100 TL'ye yükseldi. 1.6 - 2 litrelik araçların matrah değeri ise 100.000 TL'den 115.900 TL'ye çekildi.

2019 MTV Oranları

Bu gelişmeler göz önüne alınınca, MTV'deki artışın kayda değer oranda düşürülmesi ve limitler artırılması 2019'da otomotiv sektörünü rahatlatacaktır. Elbette dövizdeki hareketliliğin otomobil fiyatlarını artırma olasılığı var ama matrah limitlerinin %16 seviyesine yükseltilmesi bu durumun da önüne geçebilir.

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