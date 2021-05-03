Kaç Kişiye Çalışma İzin Belgesi Verildiği Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, kapanma sürecinde kısıtlamalara takılmadan çalışabilmek için gerekli olan çalışma muafiyet izin belgesinin kaç kişiye verildiğini açıkladı. Buna göre çalışma muafiyet izin belgesi alan toplam kişi sayısı 4 milyona yaklaşmış durumda.

Türkiye, koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek ve yaz aylarını daha "sağlıklı" bir şekilde geçirebilmek adına geçtiğimiz hafta 17 gün sürecek bir tam kapanma sürecine girmişti. Bu zorunlu kapanma süreciyle birlikte pek çok işletme kepenklerini geçici olarak kapatmak durumunda kalırken; çalışmaya devam edecek kişilerin "çalışma muafiyet izin belgesi" alması zorunlu kılınmıştı.

Kapanma süreci ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, kaç kişinin çalışma muafiyet izin belgesi aldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar toplamda 3 milyon 948 bin 265 çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş durumda. Ayrıca kapanma sürecinin getirdiği kısıtlamaları ihlal ederek adli ya da idari işlem uygulanan kişi sayısının da 66 bin 161 olduğu aktarıldı. Çalışma muafiyet izin belgesini nasıl alabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalar ve çalışma muafiyet izin belgesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 27 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek “Tam Kapanma” uygulamasına geçilmiştir.

Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.

e-Devlet vasıtasıyla e-başvuru üzerinden alınamayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.