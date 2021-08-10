Muğla'da Devam Eden Üç Yangına Ait Detaylar Paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muğla'da devam eden üç yangının söndürme çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bilgiler arasında bölgenin hava şartları ve yangın söndürme çalışmalarında görev alan personel ve kullanılan araç sayısı bulunuyor.

Türkiye, dört bir yanında patlak veren yangınlarla 11 gün boyunca çetin bir mücadele verdi. Bu süreçte on binlerce hektarlık orman ve yerleşim yeri kül oldu ve hem mal hem de can kayıpları yaşandı. 11 günün ardından yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da Muğla'da halen devam eden 3 yangın mevcut.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye genelinde çıkan yangınların sayısını, bunların kaçının söndürüldüğü ve kaçının devam ettiğini gözler önüne serdi. Paylaşımda söndürme çalışmalarında görev alan personelin sayısı ve kullanılan araçların bilgisine de yer verildi.

Ekipler, son üç yangını kontrol altına almaya çalışıyor:

Pakdemirli'nin paylaşımında 53 ilde toplam 275 orman yangının gerçekleştiği ve bunların 272'sinin kontrol altına alındığı bilgisine yer veriliyor. Bakan, Muğla'da devam eden üç yangının kontrol altına alınması için de #OrmanınKahramanları hashtag'iyle belirttiği ekiplerin tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Paylaşımda yer verilen görsellerden ilkinde yangınları söndürmek için çalışan personel ve kullanılan araçların sayılarına da yer verilmiş. Görsele göre yangın söndürme ekipleri toplamda 5.250 personel ile görev yaparken ekiplerin kullanımında 15 uçak, 62 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinesi bulunuyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem riski artırıyor:

Pakdemirli'nin paylaşımında Muğla'da devam eden üç yangından etkilenen bölgelere ve Muğla'daki hava şartlarına yer verilen bir görsel de mevcut. Görselde, bölgede sıcaklığın fazla ve nemin düşük, dolayısıyla yangın riskinin de yüksek olduğu belirtilmiş.