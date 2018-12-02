Mühendisler, Eğik Pisa Kulesi'ni Nasıl Doğrultuyor?

Yıllardır fotoğraf çekilen ziyaretçilerin doğrultmaya çalıştığı Pisa Kulesi için Mühendisler ne yapıyor?

Yerçekimine meydan okuyan Pisa Kulesi, yıllar süren iddialı mühendislik çalışmalarından sonra daha az eğiliyor. Orta çağdaki Pisa deniz cumhuriyetinin iktidarının sembolü olan çan kulesinin, 1173'te zemininin çok yumuşak olduğu belirlendi.

Kule, 1990 yılından itibaren güvenlik endişelerinden dolayı 11 yıl boyunca halka kapalıydı. Kuzey İtalya'nın sonbahar güneşinde parıldayan Pisa Kulesi'ne bakan mühendis Roberto Cela, bazı açıklamalarda bulundu. Kulenin eğilme yönündeki yer altına tüpler koyduklarını belirten Cela: "Çok dikkatli bir şekilde sondaj yaparak toprağı çıkardık. Bu sistem sayesinde, yarım dereceli bir toparlanma kazandık" dedi.

İtalyan vatandaşı ve Polonya kökenli bir mühendis olan Michele Jamiolkowski, 1993 ve 2001 yılları arasında oluşan eğimi düzeltmek için uluslararası bir komiteyi koordine etti. Bununla birlikte, bu çalışmadan sonra kurulan Gözetim Grubu ile çalışan Pisa Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Nunziante Squeglia, kuleyi 25 yıldır inceliyor ve ölçüyor. Squeglia'nın ifade ettiğine göre kule, 2001 yılına kadar 43 santimetre, ve 2001 yılından günümüze kadar da 4 santimetre doğruldu.

Squeglia: ''Bu, 100 yıldan uzun süredir kapsamlı bir şekilde çalışılmış bir bina ama yine de bilinmesi gereken çok şey var.” diyor. Kulenin içinde kubbeli bir çatıya benzeyen ve açıklanamayan kalıntılar da zamanla ortaya çıkıyor. Bu arada mühendis Cela, kulenin asla tam anlamıyla düz olamayacağını da söyledi.