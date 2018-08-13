Makine mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin tasarladığı robot, basit bir mekanizmayla çalışıyor ve başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği öğrencisi olan Andrew Choi, Gabriela Gomes, Jacklyn Tran, Stephanie Thai ve Joel Humes iki motor ve 600 dolarlık maliyet ile hazırladıkları ayakkabı bağcığı bağlama robotunun videosunu Youtube hesaplarından paylaştılar. Makine oldukça basit bir mekaniğe sahip ancak tabii ki üretim ve tasarlama süreci o kadar da kolay değil.

Mühendislik çağımızın en değerli mesleklerinden biri ve mühendislik öğrencileri de eğitim hayatları boyunca sıkça benzer projeler ile yeteneklerini sergiliyorlar. Ortaya çoğu zaman 'basit' gibi görünen işler çıksa da bunun bir eğitim süreci olduğunu ve mühendisliğin de basit bir iş olmadığını hatırlamakta fayda var.

Andrew Choi'nin kendi Youtube hesabından paylaştığı videoyu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Oldukça mantıklı ve işlevsel hareketler ile çalışan robot, eminiz ki sizin de beğeninizi kazanacaktır.