Birbirinden kapsamlı etkinliklerinden gerçekleştirileceği Mühendislikte İnsan Zirvesi (MIZ), 14-15 Mart'ta Beykent Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Etkinlik, katılımcılara hem kişisel gelişim hem de sektörel bilgi edinme fırsatı sunuyor.

IEEE Beykent, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) çatısı çeşitli çalışmalar yürüten öğrenci kollarından biri olarak bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği ‘’Mühendislikte İnsan Zirvesi’’ (MİZ) etkinliği, 14-15 Mart 2020 tarihinde, Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıllarda oturumlar şeklinde gerçekleştirilen MİZ etkinliğinde bu sene açılış kokteyli, oturumlar, workshop ve kariyer atölyeleri de gerçekleştirmek üzere bazı yenilikler gerçekleştirilecek. Oturumlar sonrasında 3 farklı başlık altında atölyeler de gerçekleşecek.

Kariyer Atölyeleri’nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, mülakat simülasyonu gibi deneyimler kazanacak veya eğitim odalarında çeşitli eğitimlerin giriş derslerini alacak, hem de kişisel gelişim atölyelerinde sanat, hikayeleştirme vb. alanlar üzerindeki çalışmalarla kendini yeniden keşfedecek. Etkinliğe kayıt olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.