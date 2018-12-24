iPad Mini 5'in Yeni Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple, yeni bir iPad Mini üzerinde çalışıyor. Tasarım olarak iPad Mini 4'e benzeyeceği düşünülen tablet özellikleriyle Mini 4'ten çok farklı olacak.

China Times’dan gelen bir iddiaya göre Apple, 3 yıldır uykuda olan iPad Mini’yi yeniden hayata döndürecek. Kısa sürede üretime başlanacak olan iPad Mini 5, 2019’un ilk yarısında kullanıcılara ulaşacak. Fakat tabletin özellikleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Bu söylediğimiz iddialar geçtiğimiz hafta sonu değişmiş olabilir. İnternette dolaşan bir fotoğrafa göre yeni iPad Mini’de kulaklık girişi, stereo hoparlör ve güçlü bir kamera olacak. Ayrıca tasarım olarak da iPad Mini 4’e benzeyecek.

Bu sızıntıların zamanlaması manidar olabilir. Çünkü bu yeni kılıfın fotoğrafları tam da China Times’ın yeni iPad iddiasından sonra ortaya çıktı. Twitter’da sızıntıları paylaşmasıyla ünlü Steve H. McFly da bu kılıfın 2016 daki prototip tasarımın üzerine yapıldığını iddia etti.

Diğer bir deyişle eğer bu sızıntı doğruyu gösteriyorsa bile bunun üzerinden çok zaman geçtiği için tasarımda değişiklik olmuş olabilir. Tablet hakkında şimdiye kadar çok az şey duyduk. Apple yapmış olduğu standart geliştirmelerle (batarya,ekran,yeni işlemci) iPad Mini 5, Mini 4 den çok farklı olabilir ama tasarım manasıyla da çok benziyor olabilir.

Bütün bunlara ek olarak gelen bazı raporlara göre de Apple 10 inçlik giriş seviyesi bir tablet üzerinde de çalışıyor ve gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyor.