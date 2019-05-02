Araştırmacılar, bir kehribarın içinde muhteşem bir şekilde korunmayı başarmış 99 milyon yıllık bir kırkayak fosili buldu.

Myanmar'da günümüzden 142-65 milyon önceki dönem için adlandırılan Kretase jeolojik dönemine ait bir kehribarın içinde, 99 milyon yıllık bir kırkayak fosili bulundu. Yalnızca 8,2 milimetre uzunluğa sahip olan kırkayak, hapsolduğu kehribarın içinde günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunmayı başarmış.

Kırkayak familyasının Callipodida takımına ait ilk fosil olduğu belirtilen bu kırkayak, bu takımın yalnızca en küçük üyesi olmakla kalmıyor, morfolojisi itibarıyla da diğer türlerden tamamen ayılıyor. Bilim insanları, yeni keşfettikleri bu kırkayak türüne ‘beklenmedik’ anlamına gelen burmanopetalum inexpectatum adını koydu.

ZooKeys dergisinde konuyla ilgili makalenin baş yazarı olan Bulgaristan Doğa Tarihi Müzesi’nden Pavel Stoev, Yeni nesil mikro-bilgisayarlı tomografi ve gelişmiş görüntü işleme yazılımları sayesinde bulunan fosili dijital olarak üç boyutlu bir şekilde modellemeyi başardıklarını dile getirdi. Üç boyutlu modelin videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.