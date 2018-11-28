Black Friday Haftasında Türkiye'de Yapılan Alışveriş Tutarı

Bankalararası Kart Merkezi, ülkemizde bu yılın Black Friday kapsamındaki alışveriş istatistiklerini yayınladı.

Türkiye'de Muhteşem Cuma ve Harika Cuma gibi isimlerle geçilen yılın en büyük alışveriş çılgınlığında son yılların en büyük rakamlarına ulaşıldı. Bankalararası Kart Merkezi'nin istatistiklerine göre, 23 Kasım Cuma günü internetten kredi kartı ile yapılan ödemeler tam 1 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

İnternet Ödemelerinde Kullanılan Tekil Kart Adedi

Aynı gün içerisinde her 3 alışverişten biri internet üzerinden yapılırken, toplam kredi kartlı ödeme tutarı 3.4 milyar TL'ye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın 4. cuma günü aynı alışveriş etkinliğinde, kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarı 2.4 milyar dolarken, tam 1 milyar dolarlık bir artış sağlanmış oldu. Bu rakamlar %38'lik bir artışa denk geliyor.

İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarları (Milyon TL bazında)

İnternetten Kredi Kartlı Ödemelerin Sektörel Dağılımı

Paylaşılan istatistiklere göre ülkemizde kredi kartıyla ödeme oranı en fazla olan il Iğdır oldu. Tüm Türkiye'de yapılan internet alışverişlerinin %36'sı ise İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı.

Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerde İl Dağılımı