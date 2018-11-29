Muhteşem Cuma, tüm dünyada dudak uçuklatan satış rakamlarıyla rüzgar gibi esti ancak kimilerimiz fırsatı değerlendirecek kadar şanslı değildi. Eğer Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırdığınızı düşünüyorsanız, hoşunuza gidecek bir listemiz var.

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Hareket algılama, gece görüşü, bebek ağlama alarmı, dahili hoparlör ve mikrofon gibi özellikleriyle oldukça başarılı bir ürün olan Xiaomi Yi Home 1080p Gece Görüşlü IP Kamera, mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesi ile de dikkat çekiyor.

İndirimli Fiyat: 299.90TL

Standart Fiyat: 499.90TL

Onlarca farklı kategorideki başarılı ürünleriyle dikkat çeken Xiaomi'nin başarılı fiyat/performans ürünlerinden olan Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank, kaliteli ve uygun fiyatlı powerbank arayışında olanlar için şahane bir fırsat.

İndirimli Fiyat: 64.90TL

Standart Fiyat: 89.90TL

4-6.5 inç boyutundaki iPhone, Samsung ve Nexus cihazlarınızla rahatlıkla kullanabileceğiniz Juo Araç İçi Telefon Tutucu Kablosuz Şarj Cihazı, araç içinde telefonlarınızı güvenle şarj etmenize olanak sağlayan başarılı bir ürün.

İndirimli Fiyat: 69.90TL

Standart Fiyat: 89.90TL

Her akıllı telefon kullanıcısının başına 'şarj kablosu sorunu' mutlaka gelmiştir. Eğer siz de bu sorunla karşılaştıysanız ve alternatif, dayanıklı bir şarj kablosu arıyorsanız, tam size göre bir ürün var: Bix iPhone İçin Ultra Güçlendirilmiş MFI Lightning Şarj Kablosu.

İndirimli Fiyat: 49.90TL

Standart Fiyat: 54.90TL

Sunduğu şahane bas performansıyla dikkat çekici bir ürün olan Philips Bass+ Kablolu Kulak Üstü Kulaklık, aynı zamanda oldukça konforlu bir ürün ve kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir fırsat.