Avengers Ekibinden Bazı Kahramanların Solo Dizileri Geliyor

Marvel ve Disney, dizi yapımcılığı konusunda Netflix ile yeni anlaşma yapmama kararı aldı. Disney’in kendi adına açacağı dizi platformu bomba gibi geliyor. Marvel Sinematik Evreniyle tanıdığımız, gönüllerde taht kuran bazı süper kahramanların solo dizileri için çalışmalar başladı.

Dile kolay, tam 11 yıldır Marvel Sinematik Evreni devam ediyor. Bu süre zarfında pek çok kahramanı yakından tanıma fırsatımız oldu. Bazı kahramanların kendi filmleri ise çekilmedi. Açıkçası onların filmlerinin eksikliğini çok da hissetmedik. Loki, Scarlet Witch, Black Widow, Hawk Eye, Hulk gibi kahramanların solo filmleri olmadan Marvel bu işi başardı.

Şimdi, Disney’in Netflix’e rakip olarak çıkaracağı yeni dizi platformu için kollar sıvandı. Sinematik evrende tanıdığımız ve filmi olmayan bazı süper kahramanlar, solo dizileriyle karşımıza çıkacaklar. Çok büyük ihtimalle bu diziler, Loki ve Scarlet Witch üzerine odaklanacak.

Asıl büyük olay Loki’ye hayat veren Tom Hiddleston ve Scarlet Witch’i canlandıran Elizabeth Olsen gibi isimlerin, birer spin-off projesi olacak orijinal dizilerde yer alacaklarının söylenmesi. Marvel ve Disney konu hakkında açıklama yapmamış olsa da sızdırılan bilgiler bu yönde. Ayrıca Marvel başkanı Kevin Feige’nin de projeler için büyük bir rol oynaması bekleniyor. Tüm bunlar kapsamında, dizi evreninin sinematik evren kalitesine çok yakın olacağını söyleyebiliriz.

Disney’in dizi platformu, verilen ilk detaylara göre Netflix’ten daha ekonomik olacak. (Bu arada Netflix’i en ucuza kullanan ülke Türkiye.) Disney’in dizi platformunun 2019 sonlarına doğru açılması bekleniyor. O zamana kadar muhtemelen bazı önemli dizilerin en azından ilk sezonları hazır olur diye düşünüyoruz. Diğer taraftan Disney’in bu dizileri, Avengers 4 sonrasında devam edecek yeni nesil Marvel Sinematik Evreni için geçiş projeleri amacıyla kullanma ihtimali var. Büyük bütçeli filmlerde anlatılamayan bazı hikayeler ve önemli kahramanlar, bu platformdaki mini dizilerle tanıtılabilir.

Marvel’in sevilen Avengers kahramanlarını filmler yerine dizilerle devam ettirmesi düşüncesi çok yerinde bir pazarlama kampanyası olacaktır. Şimdilik elimizde bu dizilerin Scarlet Witch ve Loki’ye odaklanacağı bilgisi olsa da halihazırda filmi çıkacağı sürekli söylenen Black Widow’un da orijinal dizisini görmek fena olamayacaktır.

Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.