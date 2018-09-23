Mükemmel Videolar Çekebilmek için 10 Teknik

Video çekmek, kamerayı bir noktaya doğrultup beklemekten ibaret değil. Eğer videonuzda bir şeyler aktarmak istiyorsanız, farklı teknikleri kullanmanız gerekir.

Akıllı telefonların kamera özelliklerinin gelişmesiyle hepimiz birer film yapımcısına dönüştük. Peki bu kamera özelliklerini ne kadar kullanıyoruz? Cevap, neredeyse hiç. Video çekerken ya kamerayı sabit tutuyoruz ya da rastgele hareketler yapıyoruz. Eğer videonuz ile karşı tarafa bir şeyler anlatmak/aktarmak istiyorsanız daha değişik yöntemlere ihtiyacınız var. Bu yazımızda videonuza anlam yüklemenizi sağlayacak 10 yöntemi anlattık.

Tripod Kullanmak: Kamera elde tutulduğu zaman görüntü gereksiz bir şekilde sallanır. Bu sallantıyı kesmek ve çekeceğiniz nesne/sahne'ye odaklanmak istiyorsanız, tripod kullanmanız yararınıza olacaktır. Bir kere tripod kullandığınızda ne kadar fark yarattığını göreceksiniz. Göz Seviyesi: Kamerayı göz hizasında tutmak her şeyin normal boyutta görünmesini sağlayacak ve nesne/karakter'inizi belirgin kılacaktır. Göz Seviyesinden Yüksek/Alçak: Kamerayı göz seviyesinin altına konumlandırmak, nesne/karakter'inizi güçlü/ihtişamlı gösterecektir. Kamerayı göz seviyesinin üstüne konumlandırmak, tam tersine, nesne/karakter'inizi zayıf/güçsüz gösterecektir. Kamerayı Kaydırmak: Kamerayı objeye doğru kaydırmak izleyiciye, bir şeyler öğreneceklerini aktarır. Genelde korkutucu şeyler. Objeye Yaklaşmak: Objeye geniş açılı lensle yaklaşmak, objeyi stresli bir ortama sokacaktır. Uzaklaşıp Yakınlaşmak: Ortamı daha da germek için birebir. İzleyicinin dikkatini vermesini istediğiniz objelerde kullanabilirsiniz. Objeden Uzaklaşıp Manzaraya Dönmek: Objenin ortamından uzaklaşıp, izleyicide rahatlama hissi yaratan bir yöntemdir. Eğer objenin küçüklüğünü vurgulamak istiyorsanız manzarayı kullanabilirsiniz. Titreterek Yakınlaştırmak: Sahneye kamerayı titreterek başlatıp daha sonra kamerayı sabit tutmak, kaotik bir ortamdan sakin bir ortama geçiş yapıldığını sezdirir. Uzaklaşmak: Objeden bir anlığına uzaklaşmak, gergin bir ortamdan sonra, nefes alma hissi yaratacaktır. Objeyi Ortalayın: Objeyi kamerada sabit tutarak, izleyicinin etrafa odaklanmasını engelleyerek objenin öne çıkmasını sağlar.

Cinecom.net youtube kanalından Jordy, bu maddeleri uygulamalı bir şekilde videoya çekti. Videoya buradan ulaşabilir, tekniklerin tam uygulamasını izleyebilirsiniz.