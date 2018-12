Münir Özkul, Stan Lee ve Niceleri: 2018'in Bizden Aldıkları

Yılın sonuna geldiğimiz bu zamanlarda 2018 yılında yaşadığımız kayıpları anıyoruz.

2018 yılı getirileri olduğu gibi götürüleri de olan bir yıl oldu. Son haftalarını yaşadığımız 2018 yılında sevilen birçok ismi de sonsuzluğa uğurladık. Haberimizde bu sene kaybettiğimiz ünlüleri anacağız.

Münir Özkul

Birçoğumuzun Mahmut Hoca ve Yaşar Usta olarak tanıdığı, bildiği ve sevdiği Münir Özkul bu sene aramızdan ayrılanların içerisinde bulunuyor. Bu yılın başında kaybettiğimiz usta sanatçı 93 yaşında hayata veda etti.

Stephen Hawking

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, bilim dünyasına bıraktığı onlarca eserin ardından dünyamızı aydınlatarak 76 yaşında hayata gözlerimi yumdu.

Cemal Safi

Onlarca güzel şiiri bize bırakan ve şiirlerini şarkı olarak dinlediğimiz sanat camiasının efsane ismi Cemal Safi tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Birçoğumuzun “Ya Evde Yoksan” ile tanıdığı şair, hayatını kaybettiğinde 80 yaşındaydı.

Stephen Hillenburg

SüngerBob Karepantolon’un yaratıcısı Stephen Hillenburg, Kasım ayında hayatını kaybetti. Yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kuran ve Nickelodeon’un bu zaman kadarki en yüksek puanlı dizisi SüngerBob’un yaratıcısı sonsuzluğa uğurlandığında 57 yaşındaydı.

Ara Güler

İstanbul’un gözü olarak bilinen dünyaca ünlü fotoğrafçımız Ara Güler, Ekim ayında son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta fotoğrafçı, onlarca güzel fotoğrafın yanı sıra “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” gibi güzel bir sözü de bizlere armağan etti.

Stan Lee

Marvel’in babası, onlarca çizgi romana ve filme yaşam vermiş, hatta bu filmlerde kısa da olsa bulunmuş olan efsanevi yazar Stan Lee, 95 yaşında Örümcek Adam, X-Men, Thor, Demir Adam, Kara Panter ve The Fantastic Four gibi karakterleri bizlere hediye ederek hayata veda etti.

Yakup Yavru

Geçtiğimiz yıllarda kendinden “Aman Tanrım” ‘dimesiyle’ bahsettiren usta tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, Eylül ayında son selamını verdi. Kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı film gibi bir hareketle bizlere veda etti.

Dolores O’Riordan

Efsanevi müzik grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan, Ocak ayında yaşamını yitirdi. Zombie, Linger, Ode to My Family ve daha birçok şarkıya hayat veren şarkıcı 46 yaşında yaşama erken bir veda etti.

Elbette herkesi ekleyemediğimiz bu listemizi, naçizane bu yıl ölenlere adıyoruz ve bu dünyaya kazandırdıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.