OnePlus'tan ses kalitesi, şarj performansı ve estetik görüntüsüyle dikkat çekici bir kulaklık: OnePlus Bullets Kablosuz Bass Kulakiçi Kulaklık

Kulaklıklar pek çoğumuz için inanılmaz bir öneme sahip, öyle ki yanımıza almayı unutup sokağa çıkmak bir felaket gibi gelebiliyor. Ancak tabii kullanılan kulaklığın kaliteli olması ve dinlediğimiz müziği kayıpsız aktarabilmesi de çok önemli. Böyle kulaklıklar fiyat anlamında biraz yüksek olsa da her zaman iyi alternatifler bulmak mümkün.

OnePlus Bullets Kablosuz Bass Kulakiçi Kulaklık, bahsettiğimiz başarılı ürünlerden biri. İlk olarak kablosuz olması dikkat çekiyor ki artık kulaklıklardaki kablolar ufak ufak hayatımızdan silinmeye başladı ve olmamasının getirdiği rahatlık gerçekten fark yaratıyor. Üstelik Oneplus Bullets, 10 dakika şarj edildiğinde 5 saate kadar müzik dinleme imkanı da sunuyor. Tam şarj ile ortalama kullanım süresi ise 8 saat.

Aynı zamanda Google Assistant ile entegre de çalışabilen kulaklık, Bluetooth destekleyen tüm cihazlar ile uyumlu ve iPhone ve Android'de tüm kulaklık üstü tuşlar eksiksiz olarak çalışıyor. Qualcomm aptX teknolojisine sahip olan kulaklık bu sayede seste herhangi bir bozulma ya da kayıp olmadan müzik dinleyebilmeyi sağlıyor.

Eğer OnePlus Bullets ilginizi çeken bir ürün olduysa, ürün hakkındaki tüm detaylara buraya tıklayıp Teknostore sayfasına giderek ulaşabilirsiniz. Farklı özellilerde ve fiyat aralıklarında kulaklıklar için ise buraya tıklayın.