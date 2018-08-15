Murat Yıldırım Çin Seddi Sorusu Hakkında Açıklama Yaptı!

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında sorulan ve sosyal medyada viral olan Çin Seddi sorusu hakkında, yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım da konuştu.

Birçoğumuzun severek izlediği, hatta bizleri başladığı anda ekrana kilitleyen ünlü bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, zaman zaman şaşırtıcı ve eğlenceli görüntülere sahne olabiliyor. Bu noktada son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyen yarışmacıydı. Soru için hakkı olan 2 jokerini de harcayan yarışmacı, insanların dilinden kurtulamadı.

Harcadığı jokerler sonucu cevaptan emin olan genç kadın, soruyu başarılı bir şekilde atlatabildi. Ancak Türk basını ve sosyal medya platformlarında bulunan kullanıcılar, bu duruma oldukça büyük tepki gösterdiler. Böylesine genel ve yaygın bir konunun bilinememiş olması, açıkçası bizleri de eğitim sistemi hakkında şüpheye düşürdü.

Eşi ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Yıldırım, ‘Çin Seddi Nerededir?’ sorusunu yanıtlayamayan yarışmacı hakkında da soruları yanıtladı. Konu hakkında konuşan Yıldırım, "Ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar" dedi.