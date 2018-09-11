Türk Öğrencinin Geliştirdiği iPhone X Projesi

Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora adayı olan Muratcan Çiçek, eBay'de staj yapıyor ve engellilerin teknolojiyi daha rahat kullanabilmesi için başarılı projeler geliştiriyor.

Muratcan Çiçek, geçtiğimiz sene Google'dan burs alarak hepimizin göğsünü kabartmış ve engelli bireyler için geliştireceğini söylediği projelerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora adayı olan ve şu an eBay'de staj yapan Çiçek'in staj projesi ise engellilerin telefon kullanırken yaşadıkları zorlukların önüne geçecek olan HeadGaze.

HeadGaze, Muratcan Çiçek ve ekibi tarafından geliştirildi ve geliştirme aşamasında iPhone X’un çentiğinde yer alan TrueDepth kamera sisteminden faydalanıldı. HeadGaze, temelde kamera ve sensörlerden faydalanarak engelli bireylerin telefonlarını yalnızca kafa hareketleri ile kullanmasını sağlamak üzerine tasarlanmış durumda.

Sorunsuz şekilde çalışan ve işlevini eksiksiz şekilde yerine getiren HeadGaze, teknolojiyi denemek isteyen geliştiriciler için de buradaki link üzerinden erişilebilir durumda. HeadGaze teknolojisinin, telefon üreticileri tarafından ürünlere entegre edilmesi gerekiyor ve bu sayede gelecekte Çiçek'in geliştirdiği teknolojinin yaygın olarak kullanılması hedefleniyor.