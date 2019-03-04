Musk'ın Uzaya Gönderdiği Tesla, En Çok ‘Yol Yapan’ Araç Oldu

En azından gözlemleyebildiğimiz evrende otomobil kullanan bizden başka kimse yok. Elon Musk’ın uzaya gönderdiği Tesla Roadster, dünya üzerindeki araçların yapabileceğinden çok daha fazla yol yapmış durumda.

Bir yıldan biraz daha önce SpaceX’in 27 motorlu roketi Falcon Heavy, üstünde bir Tesla Roadster ve Starman adlı astronot kıyafetli mankenle uzaydaki yolculuğuna başlamıştı. Araç, Musk’ın gelecekteki evi olması beklenen Mars’ı geçti.

Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda. Araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.

"Starman'ın şu anki konumu. Sonraki durak, evrenin sonundaki restoran."

Starman ve Tesla Roadster, yörüngede ilk turlarını 2019 yılında tamamlayacak. Daha tur bitmeden araç tarih yazmayı başarmış durumda. Bu sayı her yıl artsa da 807 milyon kilometreye erişmesi zor.

Daha önceki rekor, Irv Gordon’un 5 milyon kilometreye yakın yol yapan Volvo P1800’üne aitti. Garip bir şekilde Roadster, roketin yaktığı benzin göz önüne alındığında da tarihin en ekonomik aracı oluyor.

Elon Musk’ın Roadster’i ve Star Man’ın yolculuğu daha uzun süre devam edecek gibi duruyor.