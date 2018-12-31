2018 yılının gişede en başarılı yerli filmi olan ‘Müslüm’ filminin yapımcıları aralarında anlaşamayınca, filmin elde ettiği 82 milyon TL hasılat dava konusu oldu.

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ve vizyondaki dokuzuncu haftasına giren ‘Müslüm’ filmi, şu ana kadar 6.229.522 kişi tarafından izlendi ve 82 milyon 107 bin lira hasılat elde etti. Fakat ortakların aralarında anlaşamaması, bu paranın nasıl dağıtılacağı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Digital Sanatlar/Mustafa Uslu ile ICNN Yapım Bilişim Danışmanlık/Nuri Yıldırım, filmin iki hissedarı olarak eşit haklara sahip. Mustafa Uslu filmi CGV Mars Entertainment’a verirken tüm haklar kendisinde gibi beyan etti.

Filmin vizyona girmesine bir gün kala CGV’ye ihtarname gönderen ICNN yapım, Eser İşletme Belgesi’ni delil olarak göstererek, yapımcıya ödenecek paranın yüzde 50’sini talep etti. Aksi durumda ise filmi durduracaklarını belirtti.

CGV sorunun çözümü amacıyla iki ortağı bir araya getirdi. Yıldırım, Uslu’nun payının yüzde 50 olduğunu kabul ederken, “Ekstradan harcamalarımız oldu, payımız yükseldi” diyerek sunduğu harcamalara ise itiraz etti.

Tarafların anlaşamaması üzerine konu yargıya intikal etti. CGV Mars Entertainment, filmden elde edilen hasılattan yapımcılara düşen payın yüzde 50’sini Uslu’nun hesabına yatırırken, kalanını ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yatırıyor. Şu ana kadar Sulh Ceza Mahkemesi’nde biriken meblağ 20 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Yargının vereceği paraya göre bu miktarın yapımcılara hangi oranlarda dağıtılacağı kararlaştırılacak.