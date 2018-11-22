Müslüm Filminin Yapımcısından Filmdeki Hatayı Açıkladı

Bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katılan Müslüm filminin yapımcısı, filmde skandal bir hata yaptıkları ile ilgili iddiaları reddetti.

Geçtiğimiz gün fark edilen ve bizim de sizlere aktardığımız olayda 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filminde Gürses’in babasının eski eşini ve kızını öldürdüğü sahnenin kurgu olduğu iddia edilmiş, kanıt olarak ise olayla ilgili mahkeme kayıtları gösterilmişti.

Söz konusu iddiaların filme gölge düşürmesini istemeyen yapımcı, Kanal D’de yayınlanan 2.Sayfa programına telefon ile bağlanarak iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sunucu tarafından sorulan ‘Müslüm Gürses'in babası kızını öldürmemiş bu konu da ne söylersiniz?’ sorusuna film yapımcısının verdiği cevap şu şekilde;

‘’Filmi yaparken önce Muhterem Nur'la mülakat yaptık, Müslüm abinin hayat hikayesini anlattı. Adana'ya giderek mahalle muhtarı ve hayatına giren insanlar ile görüştük. Bize anlatılan, hem mahalle halkının hem de Muhterem Hanım'ın anlattığı Ezo'nun, annesinin cinayetinin işlendiği gün rahmetli olduğu. Bizde bununla ilgili belgeler de var. Ezo'nun fotoğrafı da var. Peki Ezo ölmediyse nerede?

Biz bir de annenin cinayetini babanın tam işlediği gibi vermedik. Çünkü çok gaddarca çok vicdansızca bir cinayetti. Kadın bıçak darbelerinden kurtuluyor, yandaki evin damına kaçıyor, orada baba tarafından 22 tane daha bıçak darbesi alarak hayatına veda ediyordu. Bunu böyle göstermenin sinema tarihinde sinematografik dil olarak anlatım olarak da çok sert ve kaba olduğunu düşündük.

Günümüzde kadına şiddetin konu olduğu günlerde bunu böyle yapmayalım, daha estetik bir anlatım diliyle anlatalım diye böyle yaptık. Hatta bunu böyle çektiğimiz bile bile çok kaba oldu. Araya metaforik bir şey koymak için kedinin gelerek güvercinleri öldürdürdüğü sahneyi koyduk, o benim küçükken yaşadığım bir hikayeydi.

Babam bana yapmıştı onu. Babam ben küçükken güvercinlerimle çok mutluyum diye kafeslerin kapısını açıp kedilerin yemesine izin vermişti. Biz olayı daha yumuşatmak istedik. Eğer Ezo mahkeme kayıtlarına göre yoksa biz filmde yer alan o fotoğrafı nasıl bulduk? Biz fotoğrafa photoshop yapmadık, eğer Ezo o gün ölmediyse nerede?’’