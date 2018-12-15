26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren Müslüm, gişe rakamlarıyla başarısını pekiştiriyor. Vizyona girdikten sonra geçen 7 haftalık süreçte 5.943.293 kişi, Müslüm filmini izlemek için sinemalardaki yerlerini aldı.

Arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı filmi, vizyona girdikten sonra 3 günde 600.141 seyirci izlemişti. Filmin başarısını yansıtan gişe rakamları her geçen gün artıyor. İlk 3 günde filmden elde edilen hasılat 8.683.174 Türk Lirası olarak açıklanırken, 7.haftanın sonunda bu rakam 78.742.385 Türk Lirasına ulaşmış durumda.

Ketche olarak tanınan Hakan Kırvavaç ve Can Ulkay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı film, birçok sinema eleştirmeninden de tam not aldı. Filmde "Baba" lakaplı Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u da Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Filmde Müslüm Gürses'in çocukluktan ölümüne kadar yaşadığı birçok önemli hatıraya yer veriliyor. Küçük yaşta babasından kaçarken Adana Halkevi'ne saklanan Müslüm'ün hayatı, orada Limoncu Ali ile karşılaşmasıyla değişir. Ustası Limoncu Ali sayesinde müziğe başlayan Müslüm Gürses'in hayatı daha birçok duygusal anıyı içinde barındırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda film hakkında gerçekleri anlatmadığı iddiası ortaya atılmış, buna karşılık yapım şirketinden resmi açıklama yapılarak bu iddianın doğru olmadığı ve filmdeki her sahnenin titizlikle araştırılarak çekildiği açıklanmıştı.

Filmin bütçesi daha önce yapımcılar tarafından 21 milyon TL olarak açıklanmıştı. 7. haftasında 78 milyon TL'yi geçen filmin bütçesini neredeyse dörde katladığı görülüyor. Filmi izleyen seyirci sayısı neredeyse 6 milyona yaklaşırken Müslüm, gişe rekortmeni filmler arasında Recep İvedik 5, Recep İvedik 4, Düğün Dernek, Fetih 1453 ve Düğün Dernek 2: Sünnet filmlerinin ardından 6. sırada bulunuyor.

Eğer siz de Müslüm Gürses'in harika parçalarından birini hayatınızın bir bölümünde dinlediyseniz ya da hayranıysanız, film vizyondan kalkmadan mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.