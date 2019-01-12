  • Muhterem Nur, Müslüm'ün Yapımcısına Suç Duyurusunda Bulundu

Müslüm Gürses'in Eşi Muhterem Nur, Müslüm Filminin Yapımcısına Suç Duyurusunda Bulundu

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Müslüm Gürses'in yüzüğünün ve gömleğinin açık artırma ile satılması üzerine Muhterem Nur suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da 8 Ocak günü gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde açık artırma ile satışa çıkarılan ve Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen eşyalar sebebiyle Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, filmin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen ve açık artırma ile Ferman Toprak'a (afiş ve yüzüğün toplam fiyatı) 23.000 TL'ye satılan yüzüğün gerçek olmadığını, gerçek yüzüğün kendi parmağında olduğunu ve ölene kadar da parmağından çıkmayacağını söyleyen Muhterem Nur, yine açık artırmada Demet Akalın'a 10.000 TL'ye satılan gömleğin de gerçek olmadığını ve gerçek gömleğin Şanlıurfa Müzesi'nde sergilendiğini söyledi. Bunların üzerine Nur, hem satın alanların hem de kendisinin aldatılması sebebiyle Yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan şikayette bulundu.
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Gürses'in eşi Muhterem Nur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Onları suçlu buluyorum. Kırıntı parayla 10 bin liraya, 20 bin liraya bir yüzük, gömlek satılacak herkes onu yapabilir. Ama çok milyarlar kazanan insan bunu yaparsa benim için üzücü bir olay. Eşimin ismini paramparça ediyorlar. Eşimi kullanıyorlar artık yeter."  diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901121037060127-muhterem-nur-muslum-film-yapimcisina-suc-duyurusu/
Etiketler: müslüm gürses, Müslüm, Muhterem Nur
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