Müslüm babanın hikayesini anlatacak Müslüm filminin çıkış tarihi geldi çattı. 26 Ekim’de vizyona girecek filmin bütçesi açıklandı.

Türk müziğinin efsane ismi, en gencinden en yaşlısına çok büyük bir kitlenin sevgilisi olan Müslüm Gürses’in anısına çekilen filmin detayları netleşmeye devam ediyor. Başrollerinde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı “Müslüm” filminin bütçesi belli oldu. Yapımcılar, filmin maliyetinin 21 milyon TL olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin müzik dünyasının en hareketli olduğu “babalar” döneminin büyük ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini anlatacak film, 26 Ekim’de vizyona giriyor. Sinema salonlarında büyük bir izleyici kitlesine ulaşması beklenen Müslüm’ün çekimleri tam 1 yıl sürdü.

Mustafa Uslu tarafından yapımcılığı üstlenilen filmin en az 4 milyon seyirciye ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde 14 milyon TL harcanarak hazırlanan Ayla filmi de çok sevilmişti ve o film 5 milyon 588 bin kişi tarafından izlenmişti. Müslüm babanın da sevenlerini düşünürsek sinema salonları 4 milyondan çok daha fazlasına görebilir.

Arabeskin efsane babalarından Müslüm Baba’nın hayat hikayesini anlatacak filmde Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, Gürses’in eşi Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor canlandıracak. Eğer sizler de Müslüm Gürses’in ölüm haberini aldığınızda bir damla gözyaşı döktüyseniz ya da şarkılarıyla hayat bulduysanız, babanın hayat hikayesini 26 Ekim Cuma gününden itibaren sinemalarda izleyebilirsiniz.