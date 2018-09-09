Teknoloji her geçen gün daha da iyi bir noktaya ulaşıyor ve biz de ülke olarak bu hıza ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi, kendini geliştirmeye devam ediyor.

Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi, dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olabilmek için dur durak bilmeden çalışıyor. Bölgeyi ziyaret eden ve konu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi’nde güçlü bir ekosistem kurmaya kararlı olduklarını belirterek, projenin dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacağını söyledi.

Gezisi süresinde Bilişim Vadisi’nde faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Varank, bölgenin yetkilileri ve müteahhit firma temsilcileriyle de konuştu. Gidişat hakkında bilgi alan Bakan Varank, Bilişim Vadisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Projenin birinci etap ikinci kısmının tamamlanması konusunda 100 Günlük İcraat Programı'nda milletimize söz verdik. Bu nedenle inşaatın hangi aşamada olduğunu yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu bölümler de bitecek. Planladığımız başarının sadece ofislerle olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla Bilişim Vadisi'nde altyapısı, ortak atölyeler, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız. Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibarıyla 39 firma burada Ar-Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Konum olarak ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz."