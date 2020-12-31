Yerli Covid-19 aşılarının FAZ 1 deneylerine hazır olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 aşının pilot üretimini tamamladığını açıkladı. Varank, aynı zamanda Pfizer aşısı ile ilgili Uğur Şahin'le yapılan görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yapılan bir basın toplantısında Türk bilim insanlarının Covid-19 aşısı hakkında kaydetmiş olduğu geliştirmeleri aktardı. Varank, korona virüse karşı aşı çalışmalarının son süratle devam ettiğini, geliştirilen 3 aşının FAZ 1, yani insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının Türkiye’de üretilmesi konusunda Uğur Şahin ile görüşmeler yapmaya devam ettiğini belirten Varank, bir yandan da yerli aşının pilot üretimini tamamladığını dile getirdi.

3 tane aşı, FAZ 1 deneylerine hazır

Mustafa Varank, bilim insanlarımızın yerli Covid-19 aşıları üzerinde yoğunlaştığını dile getirirken, bunlardan üç tanesinin FAZ 1 aşamasına geçtiğini, bir tanesinin de deneme yani pilot üretimini tamamladığını belirtti. Bakan, bu aşılar için yeni tesis yerlerinin belirlendiğini, aşı gönüllüleri tespitlerinin tamamlandığını açıkladı.

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Varank, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Mart ayından bu yana Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak üzere görüşüyoruz. Hatta Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya git, özellikle başka nasıl işbirliği yapabiliriz, beraber üretim yapabilir miyiz dedim."