Oyun İadesi Yapmayan Valve ve Ubisoft'a Para Cezası Kesildi

Valve ve Ubisoft'un oyun iadesi politikalarından memnun olmayan Fransız yetkililer, her iki şirkete de para cezası kesti. Rakamlar sembolik olsa da ceza, önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de emsal teşkil edebilir.

Müşterinin beğenmediği bir ürünü iade etme isteği en doğal hakkıdır. Avrupa Birliği kriterleri de buna işaret ediyor. Bildiğiniz gibi Steam'de oyun iadesi mümkün, ancak belli şartları sağlamanız gerekiyor. Dilerseniz haberimizin devamına geçmeden önce buna da bir değinelim.

Steam'de Oyun İadesi Nasıl Yapılabilir?

Satın almanın üstünden en fazla 14 gün geçmesi,

2 saatin altında oynayış süresi...

Alışverişin Steam üzerinden yapılmış olması.

Steam'in iade politikası insaflı sayılabilir. 2 saat bir oyunu beğenip beğenmediğinizi anlamanız için ideal bir süre mi bunu tartışabiliriz fakat en azından size sunulmuş bir imkan mevcut. Gelelim Ubisoft ve uPlay tarafına... Ubisoft'tan bir oyun satın aldıysanız, iade etme gibi bir imkanınız hiçbir şekilde bulunmuyor.

Şimdi de gelelim Fransa'da bu iki şirkete kesilen cezanın sebebine. Ubisoft'un iade almamasının zaten yasa dışı olduğunu söylemeye gerek yok. Bununla birlikte Steam'in iade politikaları da Fransa'nın tüketici kanunlarını ihlal ediyor. Hal böyleyken, bu iki dev şirket için 'cüzi' diyebileceğimiz bir takım cezalar kesildi.

Buna göre Valve 147.000 euro, Ubisoft ise 180.000 dolar ceza ödemek zorunda. Elbette bu cezalar şirketleri zor durumda bırakmayacak ama önümüzdeki süreçte diğer ülkelere bu konuda emsal teşkil edebilir ve bu iki firma iade politikalarını düzenlemek zorunda kalabilir.