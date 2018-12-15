Eğer siz de bir sinemaseverseniz, hemen izlemeniz gereken 11 yeni fragman yayınlandı.

Sinemaseverler için oldukça güzel bir hafta olan şu zamanlar, yayınlanan 11 yeni fragman ile birlikte daha da güzel bir şekilde gitmeye devam ediyor. Özellikle Netflix cephesinden merakla beklenen True Detective'in 3. sezonu ve yine çok beklenen bir yapım olan Once Upon a Deadpool fragmanları yayınlanması ile birlikte, sinemaseverler oldukça mutlu olacak.

Biz de hiç meraklıları yormadan direk dizilerin fragmanlarını aşağıda sizler için sıralayalım:

Once Upon A Deadpool

Deadpool 2 düzenlemeleri esnasında kesilenler ile yeni bir içerik hazırlamak mı? Kulağa oldukça saçma geliyor değil mi? Başarılı olma ihtimali? Her ne kadar negatif yaklaşan sayısı çok olsa da, işte söz konusu Deadpool olunca, izleyenlere keyifli bir zaman geçirtmeyi başarıyor.

Godzilla: King of the Monsters

2014 yılında çıkan Godzilla filmi ile büyük bir kesim, serinin kesin bir şekilde son bulduğunu düşünmüştü ancak görünenlere göre durum pek de o şekilde değil. Henüz pek bir bilgiye sahip olmadığımız film, herhangi bir aksilik olmazsa 31 Mayıs'ta beyaz perdeler ile buluşacak.

True Detective

İşte True Detective hayranlarını heyecanlandıran ve dizinin tüm güzelliğini tekrardan gözler önüne seren bir fragman. Dünya genelinde en çok takip edilen dizilerden biri olan True Detective'in 3. sezonu 13 Ocak tarihinde bizlerle.

Hotel Mumbai

2008 yılında Mumbai'de bir otelde konaklayan iki arkadaş Dev Patel ve Armie Hammer, korku dolu anlar yaşarken bu anları bizlere de yansıtacak. Film, son zamanların en derin hikayelerden biri olacağı konusunda ise oldukça iddialı. 29 Mart tarihinde beyaz perdelerde buluşacağız.

Trigger Warning

Killer Mike ile bir TV şovu mu? Lakabından da anlaşılacağı üzere her zaman gücü ile ön plana çıkan Killer Mike, oldukça kontrollü ve politik bir ses tonuna da sahip olmasıyla şov, merak uyandırıcı bir hal alıyor. 18 Ocak'ta 6 bölüm ile Netflix'te izleyebileceğiz.

Playmobil: The Movie

Kesin bir şekilde söyleyebiliriz ki, The Lego Movie'nin başarısının ardından biraz aceleye getirilmiş bir proje olan Playmobil: The Movie, ilk fragmanı ile pek de bir şey yayınlamadı diyebiliriz. Ancak yine de önyargılı olmamakta fayda var, fragmanı izleyerek siz de ne düşündüğünü belirtebilirsiniz, kim bilir, belki de oldukça eğlenceli bir içerik sunmayı başarır.

Star Trek: Discovery

Star Trek'in 2. sezonunun çıkış tarihi yayınlandığından beri büyük bir kesim tarafından fragmanı bekleniyordu. Şimdi ise fragman yayınlandı ve 2. sezon hakkında güzel bilgiler ile geldi diyebiliriz. Yeni sezon 17 Ocak tarihinde bizlerle olacak.

Triple Frontier

Netflix'in sıradaki büyük bütçeli filmi olan Triple Frontier, Ben Affleck ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncuları içerirken, bir soygunu konu alacak. Net tarih belli olmasa da film bizlerle Mart ayında olacak. Umuyoruz ki Netflix güzel bir iş çıkarır ve biz de güzel bir film keyfi çıkarabiliriz.

The Umbrella Academy

Netflix, özellikle geçtiğimiz dönemlerde iptal ettiği Marvel yapımları ile gösterdi ki, Marvel kahramanlarından biraz sıkılmış olabilir. Ancak bu demek değil ki tüm süper kahramanlarla işi bitsin. The Umbrella Academy'de yine süper kahramanları konu alırken biraz daha komedi odaklı olacak. Tam olarak bizlerle ise 15 Şubar tarihinde buluşmaya hazırlanıyor.

Brightburn

Açıkçası söylememiz gerek ki bu fragman ile nasıl bir hisse sahip olmamız gerektiğini anlamadık. Beğenmedik diyemeyiz, ancak güzel demek de hissettiklerimizi karşılamaz. Galiba en doğru tanım "tuhaf" olacaktır. Küçük çaplı bir süper kahraman filmi olacak olan Brightburn, bir süper kahramanın nasıl büyüdüğüne şahitlik edeceğiz.

Tidying Up with Marie Kondo

Netflix içerisinde 2018'in erken safhalarında en önemli yapımlardan biri olarak gösterilen Tidying Up with Marie Kondo, listemizdeki en yakın tarihli yapım olarak yer buluyor. 1 Ocak'ta bizlerle olacak TV şovu, nasıl bir tarzda olacak yukarıda fragmandan anlayabilirsiniz.

Özellikle çoğunun çıkış tarihine göre yorumlarsak soğuk kış günlerinde boş zamanlarımızı değerlendirmek adına oldukça güzel gelecek yapımların olduğunu söyleyebiliriz. Umuyoruz ki bu ve bunun gibi yapımlar daha çok gelir ve 2019 yılı film ve dizi sektörü için oldukça dolu bir yıl olur.