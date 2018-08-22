Müzik, Yediğimiz ve İçtiğimiz Şeylerin Tadını Etkiliyor

Müziğin, yediklerinizden ve içtiklerinizden aldığınız tadı etkilediğini biliyor muydunuz? İşitme ve tat alma duyularımız arasındaki ilişkiyi araştıran BBC radyo programcısı ve yemek uzmanı Dan Saladino, şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

Pixies'in çılgın şarkısı Debaser, Belçika'nın Duvel birasının aromalarını daha belirgin kılıyor. Buzzcocks'un punk şaheseri Ever Fallen in Love'unu dinlemek, yemek kabiliyetlerinizi artırma olasılığı taşıyor. Sam Cooke'un soul şarkıları, tavuk rostonuzun tadını güzelleştiriyor.

Biz de, notalar ile dilimizdeki tat tomurcukları arasındaki etkileyici ilişkiden ilham alarak, müzikle yemekler arasındaki etkileşimin 7 örneğini inceledik...

1. Bir yiyecek veya içecekten alınan tat değiştirilebilir

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Profesörü Charles Spence, tiz seslerin tatlının tadını daha iyi almamızı sağladığı neticesine varan bir araştırma yaptı.

Sosyal bilince sahip kimi restoran sahipleri, halihazırda kekler ve hamur ürünlerindeki şeker oranını, onların tatlarını bozmadan nasıl azaltabileceklerini araştırıyor.

Düşük şeker seviyesine karşın tat tomurcuklarının şekeri daha fazla algılamasını sağlayabilecek bir soundtrack, kimi mutlu etmez ki?

2. Daha az ses, daha sağlıklı yemek

South Florida Üniversitesi'nden Dr. Dipayan Biswas, kafelerde çalan müziklerin sesinin seçtiğimiz yemekleri etkilediğini belirtiyor.

Biswas'ın araştırmasına göre, 55 desibelden düşük sesli müzikler daha dikkatli ve hassas olmamızı, sonuç olarak daha sağlıklı yemekleri tercih etmemizi sağlıyor. Sesin 70 desibelin üzerinde olması halinde ise, tatlı ve yağlı yemekleri seçme ihtimalimiz %20 artıyor.

Biswas, yüksek sesli müziğin stresi artıran bir etkisi olduğunu, insanların stresliyken sağlıklı yemeklerdense tatlı, tuzlu ve yağlı yemekleri daha çekici bulduğunu ifade ediyor.

3. Müzik, şarapların tadını etkileyebilir

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Profesörü Charles Spence'in araştırması, müziğin tükettiğimiz her şeyin tadını etkileyebileceğini gösteriyor.

Prof. Spence, "Müzik var olmayan bir tadı yaratamaz" diyor ve ekliyor: "Ancak insanların dikkatini tat alma deneyimlerindeki belli bir şeye çekebilir."

Spence, doğru müziğin şarapların tadını artırabileceğini keşfetti. Örneğin tatlı şaraplar sabit ritimli, yavaş tempolu ve yüksek perdeden piyano içeren müziklerle dinlenmeli.

4. Müzik, daha fazla para harcamanıza sebep olabilir

Klasik müzik, insana kendini olduğundan daha sofistike hissettirebilir. Ve böylelikle, daha fazla para harcamasına yol açabilir.

University of Leicester'dan akademisyenler, elimizi cebimize en fazla sokmamıza neden olan müziğin klasik müzik olduğunu söylüyor.

Dr. Adrian North, "Klasik müzik sofistike olmayı, zenginliği ve bolluğu çağrıştırıyor ve insana kendini havalı hissettiriyor. Dolayısıyla, restorana gittiğinizde ne kadar para harcadığınızı etkileyebilir" diyor.

5. Yemek yerken ortam sesleri dinlemek

Ünlü şef Heston Blumenthal'ın The Fat Duck restoranında servis ettiği her öğün, bir canlı performansı andırıyor.

Bu deneysel şef için menü de performansın bir parçası: Kullandığı sivri fontun, asitli yiyeceklerin tadını artırdığını ileri sürüyor.

Blumenthal, bunu sesle de destekliyor: Saşimi siparişi yanında kulaklıkla geliyor. Müşteriler çiğ deniz ürünlerini yerken, bir yandan da dalgaların ya da oyun oynayan çocukların seslerini dinliyorlar.

6. Yemeklerin tadı uçaklarda farklıdır

Her müzik yemeğin tadını iyileştirmez. Nitekim yemeğin tadını daha iyi alabilmek adına, kimilerinden kurtulmak gerekiyor.

Uçak motorunun gürültüsü, tat tomurcuklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun sebebi, 89 desibelden yüksek seslerin tat tomurcuklarımızı köreltmesi ve kimi aromaları almamızın önüne geçmesi.

Bu yüzden, bir daha uçak yemeklerine burun kıvırmadan evvel plastik tepsideki yemeğin o kadar da tatsız olmayabileceğini anımsayın. Kulaklarınıza birer tıkaç takıp, gökyüzünde bir lezzet şölenine kanat açın.

7. Yemekleriniz hazırlanırken de sese tepki verir mi?

İspanya'daki Barahonda Bağı'nda şarapçılar, üzümler olgunlaşırken onlara dinletilen müziğin şarap üretim sürecini etkilediğini düşünüyor.

Monastrell, petit verdot ve cabarnet sauvignon üzümlerinin karışımıyla hazırladıkları kırmızı şaraplarına, olgunlaşırken 60 saat boyunca müzik dinletiyorlar.

Ana rahmindeki bebeklerin seslerden etkilenmesinden ilham alan Barahonda'dan Sonia Garcia, "Şarabı yumuşatmak ve tanenleri tatlandırmak için şişelere müzik dinletmeye karar verdik" diyor.