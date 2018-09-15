Ses frekanslarının insanların tat alma duyusuna etki ettiğini iddia eden 5 bilimsel araştırma

BBC radyo programcısı ve yemek uzmanı Dan Saladino, kulaklarımızın tad alma duyumuzu etkilediğini iddia etti. Saladino’ya göre dinlenilen müzik, yediğimiz yemekten aldığımız tadı etkiliyor.

Üstelik bu konuda görüş bildiren tek profesyonel isim kendisi de değil; bu yazımızda müzik ve tad alma duyumuz arasındaki bağlantıyı konu alan 7 araştırmayı inceleyeceğiz.

Tiz Sesler Tatlıları Daha Tatlı Yapıyor

Oxford Üniversitesi’nden Deneysel Psikoloji Profesörü Charles Spence’in araştırmasına göre tiz sesler şekerli tatları daha iyi almamıza olanak sağlıyor. Konu üstünde birçok restoran sahibinin ilgili olduğu biliniyor.

Müzik Yemeğe Verilen Ücreti Etkiler

Restoranlarda çalınan klasik müziğin kişileri daha prestijli hissettirdiğini açıklayan Leicester Üniversitesi akademisyeni Dr. Adrian North, bu sayede müşterilerin kendisini daha zengin hissettiğini ve menülere harcanan yüksek ücretlere ılımlı baktığını belirtti.

Ses Yüksekliği Yiyecek Tercihimizi Etkiliyor

South Florida Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Dipayan Biswas, ortamda çalan müzik sesinin seçtiğimiz yemekleri etkilediğini iddia ediyor.

Biswas'ın araştırmasına göre 55 desibelin altında sesler ile sunulan müzik, kişileri daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirirken 70 desibel üstü sesler kişilerin daha yağlı yemekler tercih etmesine sebep oluyor. Bu konunun arkasındaki gizemse 70 desibel üstü müziklerin insanları bir tür stres içine sokması ve bu stresin kişileri daha ağır yemeklere yöneltmesi üzerine kurulu.

Yemeklerin Tadı Uçaklarda Daha Farklıdır

Uçak motorundan gelen 89 desibel üstü ses frekansları kişilerin tat duyusunu olumsuz yönde etkiler. Tatsız olarak lanse edilen uçak yemeklerinin bu şekilde anılmasının ardında yüksek desibelin etkisi oldukça yüksektir.

Müzik Şarap Tadına Etki Ediyor Olabilir

Tiz seslerin şekerli tatları daha almamıza olanak sağladığını savunan Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Profesörü Charles Spence, şarap tadımı esnasında dinlenen müziğin de söz konusu içkinin tadını algılamada etkili bir faktör olduğunu ve doğru müzik seçimiyle tatlı, tuzlu ya da aromalı tatların öne çıkarılabileceğini belirtiyor.