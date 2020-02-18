Psikoloji profesörü olarak görev yapan Bertolt Meyer, sol kolunda bulunan protezi bir çip ile değiştirerek müzik aletlerini beyin sinyalleri ile kullanmayı başardı. Meyer’in mühendislerle beraber geliştirdiği teknoloji, protez kullanan insanlar tarafından farklı şekillerde de kullanılabilir.

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yapan Bertolt Meyer, olmayan sol kolu yerine geliştirilen protezde yaptığı değişikliklerle protez kolu, beyin sinyalleri ileterek müzik aletleri kullanabileceği özel bir proteze dönüştürdü.

Bertolt Meyer, sol alt kolu olmadan doğdu. Meyer, şu an kaslarından gelen elektrik sinyallerini bilek ve parmak hareketlerine dönüştürebilecek yüksek teknolojili bir protez kullanıyor. i-LIMB isimli protezle Meyer, günlük işlerini kolaylık yapabiliyor.

Protez kolu ile DJ’lik yapan Meyer, müzik yapmak için kullandığı küçük kadranları protez kolu ile rahatlıkla kullanamadığını fark etti. Bu durum, Meyer'da farklı bir fikir oluşmasını sağladı. Meyer, protez kolun el kısmını çıkarıp yerine müzik aletlerini sinir sinyalleri ile kontrol edebileceği bir çip entegre etti.

Bertolt Meyer, tasarladığı çipi protezinin el kısmına yerleştirmek için müzik ekipman stüdyosu KOMA Elektronik’ten mühendislerle beraber çalıştı. Geliştirilen çip, müzik aletlerinin sinir sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor. Söz konusu çipe SynLimb ismi verildi.

Bertolt Meyer, artık başarı ile SynLimb’i kullanabiliyor. Meyer, protez elinin yerine takabildiği çipi sinir sinyalleri aracılığıyla kontrol ederek dilediği gibi müzik yapabiliyor. SynLimb ismi verilen protez çipin geliştirilmesi ve nasıl çalıştığı ile ilgili bir video da yayınlandı. Yayınlanan videoda çipin geliştirme süreci ile beraber çipin nasıl çalıştığı da gösteriliyor.

Beyin ile müzik aletlerini kontrol eden adamın videosu