Müzik Dinlemenin Sağlığımız Üzerindeki 10 Şaşırtıcı Etkisi

8 saat uyudunuz, 1 saat yemek yediniz, minimum 8-9 saat çalıştınız ya da 5 saat derse gittiniz... Tüm bunlara rağmen sadece 1 saat müzik dinlediniz. Bu rakamlar kişiden kişiye değişebilirler. Her gün kısıtlı da olsa yaşanan müzik macerasının, sağlığınız üzerinde ne gibi kanıtlanmış etkileri olduğunu bilmeniz gerek.

Genelde insanlar bir anını doldurmak için müzik dinlemeyi tercih ederler. Bu kimi zaman uzun bir yolculuğu daha güzel bir hale getirmek için yapılır, kimi zaman da eğlenmek ya da modumuzu yükseltmek istediğimiz için. Bunun dışında spor yaparken motivasyonunu artırmak için müzik dinleyenleri ya da başına kötü bir şey geldiğinde bunu unutmak için müzik dinleyenleri hepimiz duymuşuzdur, hatta belki de onlardan biriyiz. Müziğin bize iyi geldiğini düşündüğümüz için müzik dinliyoruz ve aslına bakarsanız pek de yanılmış sayılmayız. Müziğin vücudumuz üzerinde birçok etkisi var ve bu etkiler bilimsel olarak da kanıtlanmış durumdalar. Bugün bu etkiler hakkında konuşacağız.

Müzik acınızı azaltabilir

Bob Marley’in “Müzikle ilgili güzel bir şey var, o da müziği hissettiğiniz zaman acı hissetmezsiniz” sözünü belki daha önceden duymuşsunuzdur. Bu söz bilimsel olarak da doğru. Müzik acınızı ciddi ölçüde düşürebilir. Duyguların ve acının bağlantılı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple, eğer size iyi anıları hatırlatacak ya da sizde olumlu duyguları uyandıracak müzikler dinlerseniz acı eşiğiniz de bir nebze olsun artacaktır. Tabii ki bu eşitlik, tersinin de olabileceğini bize söyleyebiliyor. Kötü bir şey yaşadığınızda acıklı müzikleri tercih etmek aleyhinize olabilir.

Kaynak: psychologytoday

Müzik spor performansınızı artırabilir

Birçoğumuz spor çalma listelerini duymuşuzdur. Peki, gerçekten işe yarıyor mu? Cevabımız ise evet, yarıyor. Müzik dinlediğinizde kalp ritminiz müziğin ritmine uyum sağlar. Bu durum da daha yüksek dayanıklılık, hız ve konsantrasyon anlamına gelebilir. Tabii ki her şeyin bir sınırı olduğu gibi bunun da bir sınırı bulunuyor. 140 bpm’den yüksek olan herhangi bir şarkı, performansınızı daha da fazla artırmayacaktır.

Kaynak: pbs.org

Müzik dinlemek stresinizi azaltır

Belirli müzikleri dinlediğimiz zaman rahatladığımızı biliyoruz. Ancak bu bilgiyi okuduğunuzda “Peki, paldır küldür giden Heavy Metal de bizim stresimizi azaltıyor mu?” gibi bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Bu sorunun cevabı ise, araştırmalara göre evet. Araştırmalara göre müzik dinleme sırasında artan negatif etkiler müzik dinlemeyi bıraktığınızda yerini pozitif sonuçlara bırakıyor ve siz daha da rahatlamış oluyorsunuz. Ayrıca araştırmaya göre Heavy Metal dinleyen insanların daha kibar ve daha yaratıcı olduğu da ortaya konmuş durumda. Kim tahmin ederdi ki!

Kaynak: rd.com

Müzik dinlemek hafızanızı güçlendirir

Listede ilerledikçe “Yok artık” dediğinizi duyar gibiyiz ancak inanın, araştırmaları okumasaydık biz de inanmazdık. Araştırmalara göre tekrarlanan ritim ve melodiler beynimizde örüntüler oluşturuyor ve hafızamızı güçlendiriyor. Müzik de genellikle tekrarlanan ritimleri ve melodileri barındırdığı için beyni güçlendiriyor diyebiliriz.

Kaynak: Washington Post

Müzik daha iyi uyumanızı sağlar

Amerika’da insomnia (uykusuzluk) üzerine bir araştırma yapıldı. %30’dan fazla insanın imsomnia ile başının dertte olduğu Amerika’da gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, uyumadan önce 45 dakika klasik müzik dinlemek, e-kitap dinlemek ya da normal rutinin dışında bir şey yapmaktan çok daha iyi sonuçlar verdi.

Kaynak: sleepfoundation.org

Müzik daha az yemek yemenizi sağlar

Gürcistan Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda ışıkları azaltmanın ve müzik çalmanın, yemek yiyenleri daha az yemeye ittiği ve yemeklerinden zevk almalarına yardımcı olduğu bulundu. Eğer iştahınızı azaltmanın yollarını arıyorsanız ışıkları kısın ve hafif bir müzik açın.

Kaynak: medicaldaily.com

Müzik dinlemek tıbbi anlamda iyileşmeyi kolaylaştırır

Helsinki Üniversitesi’ndeki bir araştırma sonucunda müzik dinleyen felçli hastaların, hiçbir şey dinlemeyen ya da e-kitap dinleyen hastalara oranla bilişsel işlevlerinin çok daha fazla olduğu görüldü. Müziklerin birçoğu sözleri de içerdiği için, müziğin hastaların işitsel ve sözel hafızalarını güçlendirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: eurekalert.org

Müzik anksiyeteyi azaltır

Masajın anksiyete üzerindeki etkileri bundan daha önce bulunmuştu ancak müziğin böyle bir etkisi olduğu bilinmiyordu. Araştırmalar sonucunda müziğin anksiyete üzerindeki etkilerinin masaj kadar etkili olduğu bulundu. Yani müzik dinleyip masaj yaptırırsanız baya sağlam bir tedavi almış gibi olabilirsiniz.

Kaynak: ncbi.nlm.nih.gov

Müzik IQ’nuzu ve akademik performansınızı artırır

Araştırmalar sonucunda müzik dersi alan çocukların daha yüksek bir akademik performansa ve IQ’ya sahip oldukları bulundu. Bir araştırmada piyano ya da şan dersi alan 6 yaşındaki çocukların 36 hafta içerisinde normalden çok daha fazla IQ gelişimi gösterdiği saptandı.

Çocuğunuzun akademik başarısını düşünüyorsanız müzik dersi almasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak: journals.plos.org

Müzik dinlemek yaşlandığınızda beyninizin sağlıklı olmasını sağlar

Yaşlılarla yapılan bir araştırmada, on ya da daha fazla süreyle müzikal deneyime sahip olan insanların bilişsel testlerde bir ila dokuz yıl arası müzikal deneyime sahip olanlardan daha yüksek sonuçlar aldığı bulundu. Hiç müzikal deneyime sahip olmayanlar ise en düşük skoru aldılar. Araştırma ortada, seçim sizin.

Kaynak: health.usnews.com

Bu bilgiyle birlikte listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir listemizde görüşene kadar hepinize sağlıklı ve müzikli günler dileriz :)