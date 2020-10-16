Aile Bakanı: Muzır İçerikle Mücadele Programı Başlatacağız

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni çalışmaları hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatacakları Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı kapsamında ailelerin zararlı içerikler için doğrudan kendilerine ulaşabileceğini ifade etti.

Bakanlık binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların çocuklara zararlı içeriklerle ilgili şikayetlerini iletebileceği bir Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı başlatılacağını açıkladı. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'daki çalışmaların, vatandaşların şikayet ve bireysel başvurularının dikkate alınacağı şekilde genişletileceğini ifade eden Bakan Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakanlık olarak Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı'nı başlatıyoruz. Bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nu daha formal, başvuruların yapılabildiği, web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı olan bir yapıya kavuşturacağız. Kurula şu an doğrudan başvuru yapılamıyor. Yeni yapıda vatandaşlarımız çocuklar için zararlı içeriklerle ilgili kurula doğrudan şikayetlerini iletebilecek.”

Sosyal medyada çocuk istismarına yol açan görüntülerin paylaşılmasının ve geniş kitlelere ulaşmasının daha fazla çocuğun mağdur olmasına sebebiyet verdiğini ifade eden Bakan Selçuk, kurulacak WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşların hem muzır içerikler hem de bu konularda doğrudan kendilerine ulaşabilecekleri, kendilerinin de gereken müdahaleyi gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Şu an için söz konusu programın ne zaman hizmete geçeceği ya da söz konusu program kapsamında ne tip şikayetlerin alınacağı gibi detaylar paylaşılmış değil ancak yakın zamanda daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.