MWC 2019 Kapıda: Dünyaca Ünlü Fuarda Bu Sene Neler Göreceğiz?

Önümüzdeki yıl için bir çok marka yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor ve sonunda katlanabilir telefonları da görebileceğiz.

Cep telefonları artık hayatlarımızın vazgeçilmez parçaları oldu. Teknoloji devleri, yeni modelleriyle çok daha fazla tüketiciye ulaşmak ve rakiplerinin önüne geçmek için büyük bir yarış içine giriyorlar. 2019 yılı da cep telefonu şöleni yaşayacağımız bir yıl olacak.

MWC (Mobile World Congress) adı verilen; mobil dünyanın en büyük fuarı, bu sene şubat ayında Barcelona'da kapılarını teknoloji meraklılarına açacak. 25-28 Şubat tarihleri arasında sergilenecek olan bazı yeni tasarım ve teknoloji harikalarını yakından inceleyelim.

Samsung

Samsung, geçen sene gerçekleşen fuarda Galaxy S9'un tanıtımını gerçekleştirmişti. Bu nedenle şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama olmasada, bu sene Samsung Galaxy S10'un tanıtılması bekleniyor. Markanın amiral gemisi olan modelde ekranda parmak izi tarayıcısı, 8GB veya 12GB RAM, 5 hatta belki de 6 kamera olacağı kualktan kulağa dolaşıyor.

Bu modele ek olarak, tabii ki daha geniş ekranlı bir cihaz olacak olan Galaxy S10 Plus'un da tanıtılması ön görülüyor. Tüm teknoloji meraklılarının beklediği haber ise Samsung'un bu sene katlanabilir telefonu tanıtıp tanıtmayacağı. Gelen dedikolular ise ufak da olsa böyle bir ihtimalin olduğu yönünde.

Sony

Sony genelde MWC fuarlarında bir veya daha fazla telefon tanıtıyor. Bu sene de firmanın amiral gemisi olması beklenen Sony Xperia XZ4'ün tanıtılacak olması bekleniyor. Telefon ile ilgili henüz çok fazla veri olmasa da sızan bazı fotoğraflar piyasada mevcut.

İlk izlenimlerde, cihazın full 6.5 ekran olduğu, kulaklık girişi olmadığı, arka tasarımının cam olduğu gözleniyor. Arka kameranın ise 3 lensli olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

LG

LG G8'in bu sene fuarda yer alıp almayacağı tam bir muamma. Telefon ile ilgili çok fazla bilgimiz olmadığı gibi, ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda da net bir açıklama yapılmış değil. 4K LCD ekrana sahi olması beklenen cihaz için şuan daha fazlasını söylemek mümkün değil.

Huawei

Bu senenin başında piyasaya sunulacağı duyurulan Huawei P20 ve Huawei P10'dan sadece P10 fuardaki yerini alacak. Aynı zamanda P30'u da görme şansımız olabilir. Firmanın CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre P10, P20 ve Huawei Mate 20'den daha güçlü olacak.

Zaten piyasadaki en güçlü Android olarak da bilinen telefonlara üçlü lense sahip kameralar ekleneceği konuşuluyor. Bunun dışında bu yıl markanın 5G ismini vereceği katlanabilir telefonu tanıtabileceği konuşuluyor.

Nokia

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, geçen sene çok fazla model ile katıldığı furara bu sene de aynı şekilde katılabilir. Nokia 9'un tanıtılması beklenirken, yanında sürpriz telefonlar olabileceği konuşuluyor.

Bu sene farklı markaların farklı modellerini görmüş olsak da sonuç olarak önümüzdeki sene çok daha hızlı ve çok daha özellikli telefonlar ceplerimizde yerlerini almaya başlayacak. Aynı zamanda fuarda ilk defa 5G özellikli telefonlar da sergilenecek. Çok yakın zamanda da günlük hayatlarımızda bu özelliği kullanmaya başlayacağız.