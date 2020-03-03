MWC 2020'yle Tanıtımı da Ertelenen 5 Amiral Gemisi

Mobil Dünya Kongresi MWC, bilindiği üzere bu yıl Corona virüsü nedeniyle iptal edilmişti. Bu iptal kararı, telefon üreticilerinin planlarını bozmuştu. Gelin MWC 2020'yle birlikte tanıtımı da ertelenen 5 amiral gemisine yakından bakalım.

Yılın merakla beklenen telefonlarından bazıları, her şey yolunda gitseydi Barselona'daki MWC 2020 etkinliğinde ortaya çıkacaktı fakat etkinlik, Corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Bu etkinlikte duyurulması planlanan telefonlar için de lansman tarihleri belirlenmeye başlandı. Gelin MWC'de tanıtılması planlanan ancak tanıtılamayan 5 amiral gemisi telefona yakından bakalım.

LG V60 ThinQ 5G:

LG V60 ThinQ 5G, yeni nesil LG amiral gemilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz; yeni nesil ağlara bağlanabilecek, çift ekranlı ve modern görünümlü bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

Bazı kullanıcılar, V60 ThinQ 5G'nin LG’nin ürettiği telefonların doruk noktası olduğunu belirtiyor. V60 ThinQ 5G, diğer çift ekranlı telefonların fiyatlarından daha düşük bir fiyatla gelebilir.

Huawei Mate Xs:

Huawei Mate Xs’in, geçen yıl piyasaya sürülen Huawei Mate X ile neredeyse aynı olduğu ifade ediliyor. Huawei Mate Xs, katlanabilir bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Mate Xs’de yapılan en büyük değişiklik, Mate X’te Kirin 980 yonga seti kullanılırken Mate Xs’de Kirin 990 yonga seti kullanılıyor olması.

Telefona eklenen bir diğer özellik ise 5G bağlantısı. 5G bağlantılarının henüz çok yeni olduğu göz önüne alındığında Mate Xs'nin Türkiye’ye gelmeme olasılığı yüksek gibi gözüküyor.

Vivo Apex 2020:

Diğer telefonların aksine Vivo Apex 2020, konsept bir cihaz olarak karşımız çıkıyor. Cihazın kablosuz şarj özelliği mevcut ve telefon, ekran içi selfie kamerasına sahip. Vivo Apex 2020, 5x / 7,5x optik telefoto lense sahip ve fotoğraftan da anlaşılacağı üzere çerçevesi yok denecek kadar az.

Sony Xperia 1 II:

Sony’nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Sony Xperia 1 II (Xperia One Mark Two) merakla bekleniyordu. Beklendiği gibi uzun, dar çerçeveli ve 4 inç ekrana sahip Xperia, kullanıcıların beklentisini yükseltmiş durumda. Cihaz Snapdragon 865 yonga seti ve 5G bağlantısı gibi özelliklerle ortaya çıktı. Sony Xperia 1 II, ayrıca 4.000 mAh bataryaya ve hızlı şarj özelliğine sahip.

Honor 9x Pro:

Honor View 30 telefonunun global lansmanının MWC 2020'de yapılması bekleniyordu ancak iptal edilen konferansın ardından Honor 9x Pro sürpriz bir global lansman ile tanıtıldı.

Honor 9x Pro’da kullanıcıları şaşırtan bir detay vardı: Honor 9X Pro, Huawei'nin mobil hizmetleri için hazırladığı alternatif uygulama paketini ve Huawei Mobile Services'ı kullanacak. Cihaz, Mart 2020’de bazı Avrupa ülkelerinde ve Mısır, Malezya ve Suudi Arabistan’da satışa çıkacak.