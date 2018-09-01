BBC tarafından aktarılan habere göre, Myanmar’ın Yangon bölgesindeki Thongwa şehrinin kıyılarına, sislerin içerisinden hayalet bir gemi ulaşıp karaya oturdu. Polisler gemi içerisinde hiç kimseyi bulamazlarken, nereye ait olduğunu da açıkladılar.

Myanmarlı balıkçılar, sonbaharın ilk günlerine tuhaf bir olayla başladılar. Ülkenin Yangon bölgesinde yer alan Thongwa şehri, olayın yaşandığı saatlerde sis altındaydı. Sahildeki balıkçılar aniden sislerin içerisinden kendilerine doğru yaklaşan bir konternet gemisi fark ettiler. Gemi karaya oturana dek yavaşlamadı. Bakımsız görünüşü nedeniyle tuhaf bir durum olduğu anlaşılmıştı, balıkçılar polis ekiplerine haber verdiler.

Yangon polisi gemiye çıkıp ilk kontrolleri gerçekleştirdikten sonra, taşıdığı herhangi bir yükün olmadığını gördüler. Tuhaf olan şey, yüksüz olan bu gemide hiçbir mürettebatın bulunmuyor olşuydu.

177 metre uzunluğundaki Sam Ratulangi PB 1600 isimli gemi böyle görünüyor:

Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayın ardından donanma personeli de gemiye çıktı. Geminin Endonezya bayrağı taşıdığı tespit edildi. Yayınlanan ilk raporda geminin hala çalışabilir sistemlere sahip olduğu belirtildi. Uzmanların şüphelerinde göre gemi birkaç yıl önce terk edilmişti.

2001 yılında Endonezya’da inşa edilen geminin son resmi hareketi, 2009 yılında Tayvan kıyılarına yük götürdüğü seferiydi. Geminin muhtemelen bu tarihten sonra mürettebatı tarafından terk edildiği, o günden bu yana da okyanusta kendi başına dolaştığı söyleniyor.