Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone XR'ın Türkiye'deki fiyatı dudak uçuklatıyor.

Apple’ın bütçe dostu olarak adlandırdığı iPhone XR’ın ülkemizdeki fiyatı belli oldu. Şunu rahatça söyleyebiliriz ki bütçe dostu telefon ‘bütçe dostu’ kavramını tam olarak anlayamamış.

Eylül ayında tanıtılan ancak beklentileri karşılayamayan iPhone XR, Türkiye’de satışa sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone Xs ve Xs Max cihazlarının fiyatlarını görmüştük ve ağızda kuruluk ve sol kolda uyuşukluk gibi semptomlarla karşılaşmıştık. n11'de satışa sunulan iPhone XR'da "uygun fiyatlı" adıyla gördüğümüz diğer telefonlardan çok daha farklı bir fiyatla karşımıza çıktı.

Normalde ekonomik olması beklenen cihazın fiyatı Türkiye standartlarına göre hiç de ekonomik değil. Şu an için n11’de 7.399 TL üzerinden satışa sunulan cihaz, alıcılarını beklemeye koyulmuş durumda.

Apple Türkiye’den hala bir fiyat açıklaması yapılmamış olması da ayrı bir nokta. Sitede 30 Kasım 2018 tarihinde satışa sunulacağı söylenen cihazların resmi fiyatları hala merak konusu. Ancak resmi fiyatlar açıklandığında çok büyük bir farklılık olmayacağını düşündüğümüzü de belirtelim.