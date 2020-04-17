ABD'li Araştırmacılar: N95 Maske Temizlenip Kullanılabilecek

Koronavirüs önlemi nedeniyle sağlık çalışanlarının kullandığı N95 maskelerinin iki veya üç kez kullanılabilmesi için bazı yöntemlerin etkili olduğu açıklandı.

Çarşamba günü ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) araştırmacıları, sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 maskelerinin virüslerden arındırılmasına yönelik bazı etkili yöntemlerin olduğunu ve bu sayede maskelerin birden fazla kez kullanılabileceğini doğruladığını açıkladı.

Tek kullanımlık olarak üretilen N95 maskelerinin, kriz döneminde tekrar kullanılabileceği araştırma ekibi tarafından belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de mart ayında Covid-19 pandemisi nedeniyle az bulunan maskelerin yeniden kullanılabileceğini söylemişti.

The New York Times'ta yayınlanan habere göre, geçen haftalarda ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de maskelerin arındırılmasına yönelik birkaç yöntemi acil olarak onaylamıştı. Bu yöntemlerden hiçbirinin bez maskeler için önerilmediği ya da pek çok kişi tarafından kullanılan kamusal alanlarda denenmemesi gerektiği ifade ediliyor. CDC ev yapımı bez maskeler için de, maskelerin çamaşır makinesinde düzenli olarak yıkanmasını öneriyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Rocky Mountain Laboratuvarları’nda gerçekleşen araştırmada 14 bilim insanı yer aldı. Araştırmada maske materyelini test etmek için Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü kullanıldı, hangi arındırma yöntemlerinin kullanıldığı ve maskelerin bütünlüğünü ne derece etkilediği belirlendi.

Los Angeles ve diğer hükümet araştırmacıları, Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bilim insanlarıyla ortak çalışma yürüten yeni çalışmanın yazarlarından Vincent Munster, çalışmanın on yıldan fazla süredir arındırma üzerine yapılan araştırmalar üzerine kurulduğunu şu sözlerle belirtti: "Grip üzerinde işe yaradığı gibi SARS-CoV-2 için de işe yaradığını gösterdik."

MedRxiv sitesinde henüz hakem onayından geçmeden yayınlanan makale, kriz esnasında sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceği düşüncesiyle NIH da yayımladı.

Maske üzerindeki virüsü ortadan kaldırmaya yönelik Dr. Munster ve meslektaşlarının test ettiği 4 yöntem: Ultraviyole ışınlar, kuru sıcaklık, buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) ve etil alkoldü. Araştırmacılar bu yöntemler arasından virüsü öldürse bile maske materyaline zarar verdiği için etil alkolü önermiyor. Buharlaştırılmış hidrojen peroksitin ve ultraviyole ışınların etkili olduğu maske materyaline zarar vermediği araştırmacılar tarafından belirtildi. 70 derecelik kuru sıcaklık maskeyi arındırabiliyor fakat bu uygulamaya maske iki kez dayanabiliyor.

Dr. Munster, “Hazır olursa buharlaştırılmış hidrojen peroksit tercih edilebilir yöntem olur” dedi.