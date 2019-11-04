Naruto Gibi Koşmak Hızımızı Gerçekten Arttırır mı?

Japon anime serilerinin popüler karakterlerinden Naruto'nun koşuş şekli, bilimsel olarak ele alındı. Bir YouTube kanalı, Naruto gibi koşmanın hızlandırıcı etkisinin olup olmadığını anlamak için profesyonel bir koşucuyla deney yaptı. Sonuçlar ise şaşırtıcıydı.

Naruto isimli Japon karakteri hepimiz biliriz. Bu karakter, başını öne doğru eğer, kollarını sanki bir uçağın kanadıymış gibi açar ve koşmaya başlar. Aslına bakacak olursak bu hareket, geçtiğimiz dönemlerde ABD'de de bulunan 51. Bölge baskınının sembolik şekillerinden bir tanesi olmuştu. Etkinliğe katılan bir kişi, Naruto gibi koşarak canlı yayın sırasındaki bir haber spikerinin arkasından geçmişti.

Peki "Naruto Koşuşu" olarak da bilinen bu koşma şekli gerçekten de daha hızlı olmanızı sağlar mı? Bu sorunun yanıtını merak eden ve genelde bilimle ilgili videolar çeken YouTube kanalı "Because Science", bizler için bazı testler yaptı. Naruto Koşuşu ile ilgili bazı deneyler yapan YouTube kanalı, bu koşuş tarzının gerçekten de hızlı olup olmadığı sonucuna ulaştı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu deneyin detaylarına geçelim.

Aslına bakacak olursak bu konuyla ilgili pek çok deney yapılmıştı. Ancak Because Science'ın deneyindeki dikkat çeken nokta, bu kez profesyonel bir koşucunun deneylere dahil edilmiş olması. Because Science, Naruto'nun gerçekten de hızlı koşup koşmadığını anlayabilmek için altın madalyalı uluslararası Koşucu Jeneba Tarmoh'dan yardım aldı. Sonuçlar ise şaşırtıcıydı.

Naruto Koşusu deneyinde 50 metrelik bir pist kullanıldı. Yapılacak deney, profesyonel koşucu ve YouTube kanalının sunucusu olan Kyle Hill'in bu 50 metrelik pisti hangi şekilde daha kısa sürede tamamlayacağını içeriyordu. Peki bu deney, istenilen sonuca ulaştıracak mıydı? Gerçekten de Naruto Koşusu insanların daha hızlı koşmasını sağlar mıydı?

Hem profesyonel koşucu hem de sunucu, 50 metrelik pisti 3 kez normal bir şekilde, 3 kez de Naruto gibi koştular. Deneyin sonunda da sürelerin ortalamaları alındı ve genel bir kıyaslama yapıldı. Ancak sonuçlar, çok da Naruto'nun umduğu gibi olmamıştı. Hem koşucu hem de YouTube kanalının sunucusu, Naruto gibi koşmaya çalıştıklarında yavaşlamışlardı.

Matematiksel verilere göre hem Hill hem de Tarmoh, Naruto gibi koşarken yüzde 3 daha yavaştılar. Ayrıca deneyin katılımcıları, Naruto Koşusu pozisyonunda durmanın bile çok zor olduğunu, bu şekilde koşmanın ise hem daha çok acı verdiğini hem de dengeli bir koşuşun daha zor olduğunu ifade ettiler. Yani Naruto gibi koşmak, insanları hızlandırmıyor, tam tersine yavaşlatıyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan profesyonel koşucu, bu şekilde koşmanın kimseye bir faydası olmayacağını düşünüyor ve bu durumu kimseye önermiyor. Tarmoh, bu şekilde durmanın dizlerden alınacak gücü engellediğini ve kolların arkada durmasının dengesizliğe neden olduğunu düşünüyor. Profesyonel koşucu ayrıca, Naruto gibi durmanın beyni de daha çok yorduğunu ve psikolojik olarak yavaşladığını söylüyor.

Özetlemek gerekirse Naruto gibi koşmak kimseyi hızlandırmıyor. Ayrıca bu şekilde koşmaya çalışmak fiziksel ve zihinsel anlamda daha çok yorucu oluyor. Bu deneyden çıkarabileceğimiz sonuç, eğer bir uzaylıyla karşılaşırsanız kesinlikle Naruto gibi koşmaya çalışmayın. Çünkü bu şekilde koşmak sizi daha da yavaşlatacak.

Naruto Koşusu deneyini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.