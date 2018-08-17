NASA 11 Milyar Yıllık Galaksilerin Görüntüsünü Yakaladı

NASA, Hubble uzay teleskopuyla 11 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen 15 bin gökadanın görüntüsünü yakaladı. Çıplak gözle görülebilecek hale getiren fotoğraflar, şu zamana kadar elde edilmiş en kapsamlı görüntü.

NASA, Hubble uzay teleskopuyla evrendeki 15 bin gökadanın en güncel görüntüsünü yakaladı. Bu yeni yakalanan görüntü, yeni oluşmuş gökadaları süsleyen ışıkları yakaladı. NASA, görüntüyü yakalayabilmek için Hubble ultraviyole kamerasını kullandı; şu an ki gördüğümüz hale getirmek için verileri kızılötesi ve görünür ışık verileriyle birleştirdi. Bu çalışmayla, evrenin bugüne kadarki en kapsamlı görüntülerinden birini çıplak gözle görmemize olanak sağladı.

NASA'nın yakaladığı fotoğraf, zaman ve mekanı aşan bir görüntü. Fotoğrafta yer alan en eski yıldızların 11 milyar yıl önce, Büyük Patlama’dan 3 milyar yıl sonra oluştuğu düşünülüyor. NASA yakalanan görüntüyle, uzak ve yakın evrendeki yıldız oluşumunun görüntülerini karşılaştırarak nasıl bir büyüme gösterdiklerini gözlemleyebildi.

Görüntüyü yakalamak için bu kadar aşama kaydedilmesinin sebebi, birbirinden farklı galaktik yaşların farklı ışık türleri ile temsil etmesi. En uzak galaksiler artık sadece kızılötesi spektrumda görülmektedir. Işıklar, ultraviyole olarak başlayıp, evren genişledikçe bunun yerine kızılötesi dalga boyları kaydırıldı. Daha yakındaki galaksiler ise geniş bir yelpazede gözlemlenebiliyor ancak Dünya’nın atmosferi, ultraviyole ışığın çoğunu filtreliyor. Bu nedenle kapsamlı bir görünüm elde etmek için Hubble’a ihtiyaç duyuluyor.