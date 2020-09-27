NASA Bir Asteroidin Dünya'nın Yakınından Geçeceğini Açıkladı

Uzay ajansı NASA, bir süredir takip edilen 200 metre uzunluğundaki bir asteroidin 29 Eylül Salı günü Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını açıkladı. New York'taki Özgürlük Heykeli'nin iki katından daha uzun olan asteroid, gezegenimiz için tehlike arz etmiyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir asteroidin gezegenimize doğru yaklaştığını açıkladı. Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre '2020 PM7' adı verilen gök taşının, 29 Eylül Salı günü Dünya'ya en yakın geçişini yapması bekleniyor.

Yapılan gözlemler sonucu yaklaşık 200 metre uzunluğa sahip olduğu tahmin edilen devasa kayanın, saniyede 8,3 kilometre gibi bir hızla Dünya'nın yörüngesine doğru ilerlediği kaydedildi. Bu, saatte 29.880 kilometrelik bir hıza denk geliyor ve gök taşının, yaklaşık bir saat içerisinde Dünya çevresinde bir tam tur atabileceği anlamına geliyor.

2020 PM7 asteroidi, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor:

NASA, 2020 PM7 adı verilen asteroidi 'Dünya'ya Yakın Cisim' (Near-Earth Object / NEO) olarak kabul etse de gök taşı gezegenimiz için herhangi bir tehlike arz etmiyor. NEO’lar, genel olarak Dünya’nın yörüngesinden geçen yolları izlemesiyle biliniyor.

Bu noktada uzay ajansı, gök cisminin gezegenimize en yakın konuma geldiğinde, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 7,5 katından daha uzak bir mesafe olan 2,8 milyon kilometreden geçeceğini ve bu geçisin güvenli olacağını bildirdi.

NASA standartlarına göre Dünya'ya 7,5 milyon kilometre ve altı uzaklıkta hızlı hareket eden herhangi bir nesne, 'potansiyel olarak tehlikeli' kabul edilse de bu asteroidin Dünya ile teması söz konusu değil.