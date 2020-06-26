NASA, ExoMars Aracı İçin Yeni Bir Yapay Zekâ Geliştiriyor

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Federal Uzay Ajansı’nın ortak projesi ExoMars için yapay zekâ geliştiriyor. NASA’nın geliştirdiği yapay zekâ sayesinde uzay aracı, hangi bilgileri nereden toplayacağına ve hangi bilgileri göndereceğine karar verecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2022 yılında oldukça önemli bir göreve imza atacak. Ajans, kızıl gezegen Mars’a Rosalind Franklin, ya da ‘ExoMars’, isimli bir uzay aracı gönderecek ancak görevi daha kolay ve verimli hâle getirmek için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Bu göreve bir katkıysa NASA tarafından yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yüzeyinde antik yaşam belirtileri arayacak ExoMars uzay aracı için yapay zekâ geliştiriyor. NASA’nın geliştirdiği yapay zekâ sayesinde gezegenimize gönderilen verilerin boyutları daha da küçük olacak ve böylece veri alışverişi daha hızlı yapılabilecek.

Uzay aracı kendi kararlarını verecek:

NASA’nın şu anda üzerinde çalıştığı ve eğittiği yapay zekâ, ExoMars aracının Mars’ta neleri incelemesi ve bize hangi bilgileri vermesi gerektiğini belirleyerek ona göre veriler toplayacak ve yönlendirecek. Bu sayede uzay aracından gelen veriler arasında gereksiz veriler olmayacak.

NASA’nın geliştirdiği bu yapay zekâ sayesinde ExoMars uzay aracı da bir ilk olarak karşımıza çıkacak. ExoMars uzay aracı, Mars’a olan yolculuğu için Dünya’dan kalkış yaptığında yeni yapay zekâ sistemine sahip olan ilk uzay aracı olacak. ExoMars’ta kullanılacak yapay zekâ şu an için yalnızca Mars’a özel test edilse de gelecekte Jüpiter’in ve Satürn’ün uydularına olan yolculuklar için de kullanılabilecek.

Uzun bir sürenin ardından adını bir kez daha duyduğumuz ExoMars projesi, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Federal Uzay Ajansı’nın ortak bir projesi olarak ortaya çıktı. Bundan yaklaşık 4 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan ilk uzay aracı denemesinin ardından ajanslar yeniden Mars’a ulaşmaya çalışıyor.

Yeni ExoMars uzay aracı, her şey yolunda gitmiş olsaydı bu yaz aylarında Mars’a ulaşmak üzere fırlatılacaktı ancak koronavirüsün etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte fırlatma 2022 yılına ertelendi. Projenin ana amacı, Mars’ta geçmiş veya şu anda herhangi bir hayat olup olmadığını araştırmak.