NASA, Evrenin En Kapsamlı Görselini Oluşturdu

Astronomlar, bu zamana kadarki en kapsamlı uzay görselini oluşturdu.

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre uzayın bu zamana kadarki en geniş kapsamlı görseli, Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınan 16 yıllık verilerle birlikte oluşturuldu. Görselde yaklaşık 7.500 ayrı görsel bir araya getirildi.

Hubble Legacy Field ismini alan görsel, yaklaşık 265.000 adet galaksiyi tek bir karede gösterebiliyor. Bu galaksilerin oluşumları Büyük Patlama’dan 13,3 milyar yıl ila 500 milyon yıl sonrasını gösteriyor.

NASA’nın ortaya koyduğu bu görsel, bir önceki yayımlanandan 30 kat daha fazla galaksiyi bizlere gösteriyor. NASA, yaptığı açıklamada “En zayıf ve en uzak galaksiler, insan gözünün görebileceği ışığın on milyarda biri kadar bir parlaklığı yayıyor” ifadelerini kullandı.

Bu görselin oluşturulması için 31 farklı Hubble programındaki veri bir araya getirildi. NASA’ya göre yeni nesil uzay teleskopları geliştirilmedikçe hiçbir görsel bu görseli geçemeyecek.