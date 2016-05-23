  • NASA, 3.5 Yıllık 'Van Gölü' Hatasını Sonunda Düzeltti

NASA, 3.5 Yıllık 'Van Gölü' Hatasını Sonunda Düzeltti

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NASA, 3.5 Yıllık 'Van Gölü' Hatasını Sonunda Düzeltti
NASA'nın Instagram hesabında birkaç yıl önce paylaşılan bir fotoğrafın açıklaması, Türk kullanıcıların tepkileriyle düzeltildi.

1 Şubat 2015 tarihinde NASA astronotlarından birinin uzaydan görüntülediği bir fotoğraf, NASA'nın resmi Instagram sayfasında paylaşılmıştı. Aslında Van Gölü'ne ait olan fotoğraf, 'Himalayalar’da karla kaplı bir göl’ olarak yayınlanmış ve bu hata senelerce devam etmişti.
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Sosyal medyada örgütlenen bir grup kullanıcı, hem Instagram hem de NASA'nın diğer sosyal medya hesaplarına konuyla ilgili mesajlar attı ve sonunda NASA bu yanlışını düzeltti.

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Paylaşılan fotoğrafa 'Bu açıklama düzeltilmiştir' notunu ekleyen ve fotoğrafın Van Gölü'ne ait olduğunu belirten NASA, bir süredir hatayı kendilerine bildiren kullanıcılara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler: nasa, van gölü
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